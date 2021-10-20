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Dikkat! Sağlığınızdan olabilirsiniz: Yumurtanın bayatlayıp bayatlamadığını anlamak için...

20.10.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltıların vazgeçilmezi yumurtaların tadı, yumurta taze olduğunda bir başka olur. Önceden yumurtanın tazesini alabilmek için bu işi yapan yerleri arardık. Ancak son zamanlarda pazarlarda ve marketlerde de taze yumurta satıldığını görüyoruz. Peki bu yumurtalar gerçekten taze mi? Yumurtanın bayat olduğunu nasıl anlarız? İşte bu soruların cevapları...

Dikkat! Sağlığınızdan olabilirsiniz: Yumurtanın bayatlayıp bayatlamadığını anlamak için...

Özellikle sporcular tarafından oldukça sık tüketilen yumurta, protein dolu içeriği sayesinde çocuklar için de önemli bir besin haline geliyor. Yumurtayı taze tüketmek hem lezzet açısından hem de vitamin açısından daha faydalı oluyor. Son zamanlarda başımızı çevirdiğimiz her yerde taze yumurta satıldığını görüyoruz. Ancak bunların tazeliğine ne kadar güvenebiliriz? Sizin için yumurtanın bayat olup olmadığını anlayabileceğiniz birkaç taktik araştırdık. İşte yumurtanın taze mi yoksa bayat mı olduğunu anlamanın yolları...

YUMURTALARI SUYA KOYUN

  • Derin bir kabı bol suyla doldurun.

  • Ardından bayat olup olmadığını test edeceğinizi yumurtaları suyun içerisine bırakın.

  • Eğer yumurtalar suyun dibinde yatay bir şekilde yatıyorsa, bu yumurtaların taze olduğunu gösterir.

  • Eğer yumurtanın sivri ucu dibe dik bir şekilde bakıyorsa, bu yumurtanın bayatlamaya başladığını gösterir.

YUMURTAYI SALLAYINCA ÇIKAN SESE DİKKAT EDİN

  • Tazeliğini test edeceğiniz yumurtayı baş ve işaret parmaklarınızın arasına alıp, sallamaya başlayın.

  • Sesi daha iyi almak için kulağınızın dibinde sallamalısınız.

  • Yumurtadan bir ses gelmiyorsa bu yumurtanın taze olduğunu gösterir.

  • Eğer yumurtadan su sesi gibi sesler geliyorsa bu yumurtanın bayatlamaya başladığını gösterir.

YUMURTAYI KIRIP İÇİNE BAKIN

  • Tazeliği kontrol edilecek yumurtayı bir kaba kırın.

  • Yumurtanın sarısı hemen dağılıyorsa, bu yumurtanın bayat olduğunu gösterir.

  • Yumurtanın sarısının parlaklığı da yumurtanın tazeliğini gösterir.

  • Taze yumurtanın sarısı parlak, akı ise hafif bir renge sahip olur.

  • Bu noktada dikkatli olmak gerekir çünkü yumurtanın sarısı parlak olsa bile, kolay hareket ediyorsa veya akı açık beyaz bir renge sahipse, bu durum da yumurtanın bayatlamaya başladığını gösterir.

KIRDIĞINIZ YUMURTAYI KOKLAYIN

  • Test edilecek yumurtayı bir kaba kırın ve koklayın.

  • Yumurtanın sarısı ve beyazı düzgün görünse bile yumurta kötü kokuyorsa bozulmuş olabilir.

  • Organik yumurtalardan kümes kokusunu andıran bir koku alabilirsiniz ancak bu yumurtanın bayat veya bozuk olduğu anlamına gelmez.
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