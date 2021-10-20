Dikkat! Sağlığınızdan olabilirsiniz: Yumurtanın bayatlayıp bayatlamadığını anlamak için...

Özellikle sporcular tarafından oldukça sık tüketilen yumurta, protein dolu içeriği sayesinde çocuklar için de önemli bir besin haline geliyor. Yumurtayı taze tüketmek hem lezzet açısından hem de vitamin açısından daha faydalı oluyor. Son zamanlarda başımızı çevirdiğimiz her yerde taze yumurta satıldığını görüyoruz. Ancak bunların tazeliğine ne kadar güvenebiliriz? Sizin için yumurtanın bayat olup olmadığını anlayabileceğiniz birkaç taktik araştırdık. İşte yumurtanın taze mi yoksa bayat mı olduğunu anlamanın yolları...
Derin bir kabı bol suyla doldurun.
Ardından bayat olup olmadığını test edeceğinizi yumurtaları suyun içerisine bırakın.
Eğer yumurtalar suyun dibinde yatay bir şekilde yatıyorsa, bu yumurtaların taze olduğunu gösterir.
Tazeliğini test edeceğiniz yumurtayı baş ve işaret parmaklarınızın arasına alıp, sallamaya başlayın.
Sesi daha iyi almak için kulağınızın dibinde sallamalısınız.
Yumurtadan bir ses gelmiyorsa bu yumurtanın taze olduğunu gösterir.
YUMURTAYI KIRIP İÇİNE BAKIN
Tazeliği kontrol edilecek yumurtayı bir kaba kırın.
Yumurtanın sarısı hemen dağılıyorsa, bu yumurtanın bayat olduğunu gösterir.
Yumurtanın sarısının parlaklığı da yumurtanın tazeliğini gösterir.
Taze yumurtanın sarısı parlak, akı ise hafif bir renge sahip olur.
KIRDIĞINIZ YUMURTAYI KOKLAYIN
Test edilecek yumurtayı bir kaba kırın ve koklayın.
Yumurtanın sarısı ve beyazı düzgün görünse bile yumurta kötü kokuyorsa bozulmuş olabilir.
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