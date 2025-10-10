Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Bayburt'ta annesini kaybeden yavru ayı köyü alarma geçirdi! Ekipler harekete geçti

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Sırataşlar köyünde annesini kaybettiği düşünülen ve yaklaşık 20 gündür köy çevresinde dolaşan yavru ayı, köylüleri endişelendirdi. Köy sakinleri, yavru ayının köpekler tarafından zarar görmemesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerinden yardım istedi.

Bayburt'ta annesini kaybeden yavru ayı köyü alarma geçirdi! Ekipler harekete geçti

Sırataşlar köyü sakinleri, son günlerde köy çevresinde tek başına dolaşan yavru ayıyı fark etti. Annesinden ayrı kaldığı tahmin edilen yavru ayının zaman zaman köy içine kadar indiğini belirten vatandaşlar, hayvanın fasulye tarlalarına girdiğini, yiyecek bulmaya çalıştığını ifade etti.

Köylüler, yavru ayının korunması ve başıboş köpeklerin saldırısına uğramaması için DKMP ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yavru ayının görüldüğü sarp ve dağlık arazide köy sakinleriyle birlikte arama yaptı. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen yavru ayının izine rastlanılmadı.

Yavru ayının koruma altına alınması gerektiğini söyleyen köy sakinlerinden Şerafettin Bayram, "Köyümüzde annesini kaybetmiş bir yavru ayı tespit ettik, arazide dolaşıyordu. Zarar görmemesi için hemen DKMP personeline bilgi verdik. Ekipler geldi, birlikte arazide arama yaptık ancak bulamadık. Takibini sürdüreceğiz, yavru ayıyı bulup DKMP'ye teslim ederek koruma altına alınmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Bir diğer köy sakini Abdullah Bayram ise yavru ayının köpeklerle karşılaşması halinde yaşama şansının olmayacağını belirtti. Bayram, tez zamanda yavru ayıyı bulacaklarını ifade ederek, "Her gün köyün içine geliyor, fasulyeleri yiyor. Büyük ihtimalle annesini kaybetti. Kendi başına yaşamını sürdürebilecek durumda değil.

DKMP ekiplerine haber verdik, geldiler. Ekiplerle beraber arama yaptık ancak yavru ayıyı bulamadık. İnşallah en kısa zamanda bulup ekiplere teslim edeceğiz. Köpeklerle karşılaşırsa yaşama şansı yok, bu yüzden bir an önce koruma altına alınması gerekiyor" dedi.

Köy sakinleri, yavru ayının zarar görmemesi için yoğun çaba harcayan DKMP ekiplerine teşekkür etti.

(İHA)

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyaca ünlü boksörün oğlu ölü bulunduDünyaca ünlü boksörün oğlu ölü bulundu
Almanya, 3 yılda vatandaşlık hakkını kaldırdıAlmanya, 3 yılda vatandaşlık hakkını kaldırdı

Anahtar Kelimeler:
Bayburt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.