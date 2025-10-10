Bayburt'ta annesini kaybeden yavru ayı köyü alarma geçirdi! Ekipler harekete geçti

Sırataşlar köyü sakinleri, son günlerde köy çevresinde tek başına dolaşan yavru ayıyı fark etti. Annesinden ayrı kaldığı tahmin edilen yavru ayının zaman zaman köy içine kadar indiğini belirten vatandaşlar, hayvanın fasulye tarlalarına girdiğini, yiyecek bulmaya çalıştığını ifade etti.

Köylüler, yavru ayının korunması ve başıboş köpeklerin saldırısına uğramaması için DKMP ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yavru ayının görüldüğü sarp ve dağlık arazide köy sakinleriyle birlikte arama yaptı. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen yavru ayının izine rastlanılmadı.

Yavru ayının koruma altına alınması gerektiğini söyleyen köy sakinlerinden Şerafettin Bayram, "Köyümüzde annesini kaybetmiş bir yavru ayı tespit ettik, arazide dolaşıyordu. Zarar görmemesi için hemen DKMP personeline bilgi verdik. Ekipler geldi, birlikte arazide arama yaptık ancak bulamadık. Takibini sürdüreceğiz, yavru ayıyı bulup DKMP'ye teslim ederek koruma altına alınmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Bir diğer köy sakini Abdullah Bayram ise yavru ayının köpeklerle karşılaşması halinde yaşama şansının olmayacağını belirtti. Bayram, tez zamanda yavru ayıyı bulacaklarını ifade ederek, "Her gün köyün içine geliyor, fasulyeleri yiyor. Büyük ihtimalle annesini kaybetti. Kendi başına yaşamını sürdürebilecek durumda değil.

DKMP ekiplerine haber verdik, geldiler. Ekiplerle beraber arama yaptık ancak yavru ayıyı bulamadık. İnşallah en kısa zamanda bulup ekiplere teslim edeceğiz. Köpeklerle karşılaşırsa yaşama şansı yok, bu yüzden bir an önce koruma altına alınması gerekiyor" dedi.

Köy sakinleri, yavru ayının zarar görmemesi için yoğun çaba harcayan DKMP ekiplerine teşekkür etti.

