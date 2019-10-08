Bayburt'ta köprü korkuluklarına asılan kurt ölüsünün sırrı çözüldü

Çiğdemlik köyünde Bayburt- Trabzon karayolundan geçen sürücüler, iple ayağından köprü korkuluklarına asılı ölü kurdu fark etti. Araçlarından inen sürücüler, ipi keserek kurdu indirdi, jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen jandarma ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı. Ekipler, Ömer Erkovan ve Mikdat Gökdemir’in, sürüsüne saldıran kurda ateş ederek vurduklarını belirledi. Köylüler, kurt ölüsünü ise köyde yaşları 8 ile 10 arasında değişen çocukların köprüye astığını söyledi. Jandarma, Erkovan ve Gökdemir'in ifadesini aldı.

"KÖYÜMÜZÜN BU GÖRÜNTÜYLE ANILMASI HOŞ DEĞİL"



Çobanlardan Mikdat Gökdemir, kurdun sürekli kendilerini taciz ettiğini belirterek, "20’ye yakın koyunumuzu telef etti. Bizi sürekli taciz ediyordu. Biz gözetledik ve ateş ettik. Korkutma amaçlı gece karanlığında ateş açmıştık. Saçmalardan bir isabet etmiş. Sabah çocuklar ölüsünü bulmuş. Oynama amaçlı getirip köprünün korkuluklarından asmışlar. Bundan bizim bilgimiz yok. Köyümüzün bu görüntüyle anılması hoş değil, üzgünüz." dedi.