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Bayburt'ta köprü korkuluklarına asılan kurt ölüsünün sırrı çözüldü

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 08.10.2019 14:31 | Son Güncelleme

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyünde, silahla vurulduktan sonra iple ayağından köprü korkuluklarına asılan kurt ölüsünün sırrı çözüldü. Çobanların sürüsüne saldırdığı için ateş ederek öldürdüğü kurdun, köydeki yaşları 8 ile 10 arasında değişen çocuklar tarafından köprüye asıldığı öne sürüldü.

Bayburt'ta köprü korkuluklarına asılan kurt ölüsünün sırrı çözüldü

Çiğdemlik köyünde Bayburt- Trabzon karayolundan geçen sürücüler, iple ayağından köprü korkuluklarına asılı ölü kurdu fark etti. Araçlarından inen sürücüler, ipi keserek kurdu indirdi, jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen jandarma ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı. Ekipler, Ömer Erkovan ve Mikdat Gökdemir’in, sürüsüne saldıran kurda ateş ederek vurduklarını belirledi. Köylüler, kurt ölüsünü ise köyde yaşları 8 ile 10 arasında değişen çocukların köprüye astığını söyledi. Jandarma, Erkovan ve Gökdemir'in ifadesini aldı.

"KÖYÜMÜZÜN BU GÖRÜNTÜYLE ANILMASI HOŞ DEĞİL"

Çobanlardan Mikdat Gökdemir, kurdun sürekli kendilerini taciz ettiğini belirterek, "20’ye yakın koyunumuzu telef etti. Bizi sürekli taciz ediyordu. Biz gözetledik ve ateş ettik. Korkutma amaçlı gece karanlığında ateş açmıştık. Saçmalardan bir isabet etmiş. Sabah çocuklar ölüsünü bulmuş. Oynama amaçlı getirip köprünün korkuluklarından asmışlar. Bundan bizim bilgimiz yok. Köyümüzün bu görüntüyle anılması hoş değil, üzgünüz." dedi.

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'KURDUN ASILMASIYLA ALAKAMIZ YOK'

Köylülerden Erhan Timur da kurdun sürüye saldırdığını belirterek, "Kurt gelmiş köyün yakınlarına düşmüş. Çocuklar da görünce almış getirmişler, köprünün korkuluğundan asmışlar. Kurdun asılmasıyla alakamız yok. Bu hareketi doğru bulmuyoruz. Küçük çocuklar bu olayı yapmışlar. Olayın yanlış olduğunu onlara da anlattık." diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
kurt ölüsü Bayburt

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