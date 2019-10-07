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Bu nasıl vicdan! Öldürüp köprüye astılar

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 07.10.2019 13:44 | Son Güncelleme

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyünde, iple ayağından köprü korkuluklarına asılı, silahla vurulmuş kurt ölüsü bulundu. Jandarma, soruşturma başlattı.

Bu nasıl vicdan! Öldürüp köprüye astılar

Çiğdemlik köyünün Bayburt-Trabzon yolundan geçen sürücüler, iple ayağından köprü korkuluklarına asılı kurt ölüsünü gördü. Durdurdukları araçlarından inen sürücüler, ipi keserek, hayvan ölüsünü indirdi. İhbarla gelen jandarma ekipleri, inceleme yaptı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'HİÇBİR VİCDAN ASLA KABUL ETMEZ'

Çimdemlik köyünün muhtarı Ömer Erkovan, üzgün olduklarını belirterek, "Olay araştırılıyor; ama ne olursa olsun, böyle hadiseyi hiçbir vicdan asla kabul etmez. Kim ya da kimler olduğu araştırılıyor. Hayvanların şiddete maruz kalmasına her zaman tepkiliyiz" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kürt Bayburt köprü

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