Bayburt'ta vatandaşları heyecanlandıran görüntü! "Koskoca aslan"

Bayburt merkeze bağlı Sırakayalar köyünde vatandaşları heyecanlandıran bir görüntü kaydedildi. Karlı arazide dolanan bir vaşak vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Koruma altındaki türler arasında bulunan vaşağın köyde görülmesi vatandaşlarda heyecana neden oldu.

Sırakayalar Şelalesi'nin aşağı koluna yakın bir noktada karla kaplı alanda bir süre duran vaşak, araçlarıyla bölgede seyir halinde olan vatandaşların dikkatini çekti.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, vatandaşların vaşağı fark ettikleri sırada yaşadıkları heyecan konuşmalarına yansıdı.

Kedigiller familyasının bir türü olan vaşakların özellikle kış aylarında yiyecek arayışı nedeniyle zaman zaman yerleşim alanlarına yakın bölgelere indiği biliniyor.

Video çekimi sırasında heyecanla konuşan vatandaşlardan biri vaşak için, "Koskoca aslan" benzetmesinde bulundu.

