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Bayburt’ta uyuşturucuya geçit yok

20.01.2021 10:05 | Son Güncelleme:
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Bayburt’ta uyuşturucuya geçit yok

Bayburt’ta uyuşturucuya geçit vermeyen güvenlik güçleri operasyonlarını sürdürdü.Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında saat 22.10 sıralarında Kayışkıran mevkiinde park halinde bulunan bir aracı kontrol etti.

Bayburt’ta uyuşturucuya geçit vermeyen güvenlik güçleri operasyonlarını sürdürdü.
Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında saat 22.10 sıralarında Kayışkıran mevkiinde park halinde bulunan bir aracı kontrol etti. Araçta bulunan M.T. isimli şahsın üstünde yapılan aramada bir miktar metamfetamin maddesi, bir miktar esrar maddesi ve 1 adet narkotik madde kullanımına yarayan payp diye tabir edilen cam aparat ele geçirildi. Ayrıca araç içerisinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabancaya takılı vaziyette şarjör ve 4 adet şarjöre basılı vaziyette fişek ele geçirildi.
M.T. isimli şahıs hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçu ile 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından adli tahkikat başlatıldı.

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