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Baydilli alan gezilerini sürdürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 11.03.2020 14:41 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli teknik ekibiyle sahada incelemelerde bulunurken esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçede alan gezilerini sürdürüyor.

Baydilli alan gezilerini sürdürüyor

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli teknik ekibiyle sahada incelemelerde bulunurken esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçede alan gezilerini sürdürüyor. Akpiyar Mahalesi’nde teknik ekibiyle inceleme yaparken, saha gezisi sırasında fen işleri, temizlik işleri ve park ve bahçeler müdürlüğünün yaptığı çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmaların gidişatı hakkında bilgi aldı. Daha güzel bir Karaköprü’yü vatandaşlara sunmak adına ekibiyle birlikte çalıştıklarını belirten Baydilli, "Biz ilçemizi seviyoruz ve bu ilçede yaşayan vatandaşlarımızın minimum sorunla karşılaşması için elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz. Ekibimizle birlikte sabahın erken saatlerinde mahallelerimizde adım adım geziyoruz ve çalışmaları, sorunları inceliyoruz. İlçemizde Fen İşleri ekiplerimiz ihtiyaç dahilinde merdiven yapım çalışmalarını sürdürerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyor. Her geçen gün büyüyen ilçemizde tabi ki her gün yeni ihtiyaçlar doğuyor ve yeni sorunlar oluşuyor ama biz bunları karşılamak için çalışıyoruz. Her zaman mahallelerimizde gezeceğiz ve vatandaşlarımızın arasında olacağız, ilçemizi hep birlikte kalkındıracağız" diye konuştu.
Baydilli mahallelerde yapılan çalışmalarla ilgili birim müdürlerinden ve teknik personelden bilgi alarak çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

Baydilli alan gezilerini sürdürüyor

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