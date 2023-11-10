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Bayern Münih-Galatasaray mücadelesinde kararlarıyla maçın önüne geçmişti! UEFA'dan Antonio Nobre için men kararı!

10.11.2023 08:14 | Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray Alman devi Bayern Münih'e karşı deplasmanda muhteşem bir performans sergilerken karşılaşmanın Portekizli hakemi Antonio Nobre kararlarıyla mücadelenin önüne geçmişti. UEFA'da bu hakem için men kararı çıktığı iddia edildi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Bayern Münih'e konuk olan temsilcimiz Galatasaray mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrılsa da sergilediği oyunla herkesten alkış almıştı.

GALATASARAY ŞİKAYET EDECEK

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Zorlu karşılaşmanın ardından temsilcimiz kararlarıyla maçın önüne geçen Portekizli hakem Antonio Emanuel Carvalho Nobre'ye tepki gösterirken Sarı-Kırmızılılar Nobre'yi UEFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.

NOBRE'YE 1 YIL MEN

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Öte yandan Galatasaray yönetimi konuyla ilgili henüz somut bir adım atmazken, Bayern Münih - Galatasaray maçını yöneten Portekizli hakem Antonio Nobre’ye UEFA'nın 1 yıl Şampiyonlar Ligi maçı vermeme kararı aldığı iddia edildi.

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