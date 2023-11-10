Bayern Münih-Galatasaray mücadelesinde kararlarıyla maçın önüne geçmişti! UEFA'dan Antonio Nobre için men kararı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Bayern Münih'e konuk olan temsilcimiz Galatasaray mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrılsa da sergilediği oyunla herkesten alkış almıştı.

GALATASARAY ŞİKAYET EDECEK

Zorlu karşılaşmanın ardından temsilcimiz kararlarıyla maçın önüne geçen Portekizli hakem Antonio Emanuel Carvalho Nobre'ye tepki gösterirken Sarı-Kırmızılılar Nobre'yi UEFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.

NOBRE'YE 1 YIL MEN

Öte yandan Galatasaray yönetimi konuyla ilgili henüz somut bir adım atmazken, Bayern Münih - Galatasaray maçını yöneten Portekizli hakem Antonio Nobre’ye UEFA'nın 1 yıl Şampiyonlar Ligi maçı vermeme kararı aldığı iddia edildi.





