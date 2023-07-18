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Bayern Münih'in acıması yok! Hazırlık maçında şok skor: 27-0!

18.07.2023 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Bavyera ekibi, hazırlık maçında FC Rottach-Egern ile karşı karşıya geldi. Bayern, ilk yarısını 18-0 kapattığı maçta sahadan 27-0'lık galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih, yeni sezon çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kadrosunda birçok yıldız ismi barındıran Bayern, hazırlık maçında FC Rottach-Egern ile kozlarını paylaştı.

Bayern Münih, ilk yarısını 18-0 önde kapattığı maçta sahadan 27-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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Bavyera ekibinin ilk yarıdaki gollerini 3, 13, 37, 42, 45. dakikada Musiala; 5, 12, 43. dakikada Gnabry, 8. dakikada Davies, 20. dakikada Laimer, 22, 26, 28, 34, 41. dakikada Tel, 28. dakikada Mazraou, 31. dakikada Upamecano ve 35. dakikada Sane kaydetti. Bayern'in ikinci devredeki golleri ise 49, 64, 66, 70, 72. dakikada Sabitzer, 74. dakikada Guerreiro, 85. dakikada Gravenberch, 86. dakikada Coman ve 90. dakikada Mane'den geldi.

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Kim Min-jae resmen Bayern Münih'te!Kim Min-jae resmen Bayern Münih'te!
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