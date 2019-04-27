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Baygın sürücü, trafiği birbirine kattı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 27.04.2019 09:48 | Son Güncelleme

Rusya'da direksiyon başında baygınlık geçirdiği öne sürülen bir sürücü zincirleme kazaya neden oldu.

Kaza Rusya'nın Tyumen kentinde meydana geldi. Seyir halindeki araçların yol kameralarınca kaydedilen kazada, ara sokaktan hızla çıkan turuncu renkli bir cipin, ana caddede seyir halindeki araçlara çarptığı ve araçları yol kenarına savurduğu görülüyor.

Yerel medya, cipin 51 yaşındaki sürücüsü ile beraber, çarptığı araçlarda bulunan 2 kadının yaralandığını; birçok araçta maddi hasar oluştuğunu duyurdu. Hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki kadının yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Kazaya neden olan araç sürücüsünün avukatı ise müvekkilinin 'kaza öncesi araçta baygınlık geçirdiğini' iddia etti.

Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
rusya kaza baygın sürücü
 

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