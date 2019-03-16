Bayılan vatandaşa ilk müdahale doktor vekilden

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu’ya gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Fatsa ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Miting esnasında baygınlık geçiren bir vatandaş, yere yığıldı.
Olayı gören AK Parti Ordu Milletvekili ve TBMM AK Parti Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, bayılan vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı.
Bayılan vatandaş ile yakından ilgilenen Yediyıldız, etrafta toplanan kalabalığın, bayılan şahsın rahat nefes alabilmesi adına uzaklaşmasını isteyerek, bayılan şahısla sohbet etmeye çalıştı.
Şahıs, 112 Sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
(İHA)
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