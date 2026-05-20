Bayram sofralarının vazgeçilmezi! Hem leziz hem mide dostu: Yazma çöreği

Çankırı'nın geleneksel tescilli lezzeti yazma çöreği, kente gelen ziyaretçilerin en çok tercih ettiği tatlar arasında yer alıyor.

Çankırı'da cevizli iç harcı, kat kat yapısı ve taş fırında pişirilmesiyle bilinen coğrafi işaretli lezzetlerinden yazma çöreği, yıllardır evlerde yapıldığı gibi restoranlarda da sofraları süslüyor. 2023 yılında coğrafi işaretle tescillenen yazma çöreği, yerli ve yabancı turistlerden de ilgi görüyor. Hafif yapısı ve mideyi rahatsız etmeyen özelliğiyle bilinen lezzet, taş fırında pişirilerek sofralara sunuluyor.

Yazma çöreğinin geleneksel yöntemlerle hazırlandığını belirten aşçı Nuray Pulat İHA muhabirine yaptığı açıklamada, hamurun maya, tuz, un ve su ile yoğrulduğunu söyledi. Mayalanan hamurun bezeler halinde açıldığını ifade eden Pulat, "Açılan hamurların arasına bolca ceviz serpilerek kat kat hazırlanır. Daha sonra hamur dikkatlice kapatılarak tepsiye yerleştirilir. Elle bastırılarak şekil verilen çörek taş fırında pişirilir. Pişme aşamasında üzerine tereyağı sürülür. Fırından çıkmasına yakın tekrar yağlanarak üzerinin kızarması sağlanır" dedi.

Yazma çöreğinin Çankırı mutfağında önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Pulat, "Kat kat yapısı ve tereyağının verdiği aroma sayesinde yazma çöreği hem yumuşak hem de oldukça lezzetli olur. Hafif yapısı sayesinde mideyi rahatsız etmez ve uzun süre tazeliğini korur. Çankırı'da özellikle bayramlarda, düğünlerde, imecelerde ve özel günlerde sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alır. Geçmişten günümüze ulaşan geleneksel bir tattır. Çankırı'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgisini çekmektedir" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

