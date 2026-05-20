Bayramda evin et kokmaması için bu yöntemi deneyin! Yüzde 100 etkili

Uzmanlar, yeni kesilen etin uzun süre kapalı poşetlerde veya havasız ortamda tutulmasının kötü kokuyu artırdığını belirtiyor. Etin önce serin ve hava alan bir yerde bir süre dinlendirilmesi öneriliyor.

Özellikle sıcak etin doğrudan buzdolabına kaldırılması ya da üst üste konulması hem kokuyu artırabiliyor hem de etin yapısını bozabiliyor.

SİRKE VEYA KARBONAT ETKİLİ OLUYOR

Evde oluşan ağır kokuları gidermek için en sık önerilen yöntemlerden biri sirke ve karbonat kullanımı. Bir kase sirke veya karbonatı mutfağın farklı noktalarına koymak kötü kokuların emilmesine yardımcı olabiliyor.

Ayrıca limon kabuğu, kahve ve karanfil gibi doğal ürünler de ortamın daha ferah kokmasını sağlayabiliyor.

ASPİRATÖR VE CAMLARI AYNI ANDA AÇIK TUTUN

Uzmanlar, et doğrama ve pişirme sırasında mutlaka aspiratör çalıştırılması gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda camların açık tutulması ve evin düzenli havalandırılması da kokunun kalıcı hale gelmesini önlüyor.

ÇÖP POŞETLERİNİ BEKLETMEYİN

Kurban Bayramı’nda oluşan kötü kokunun önemli nedenlerinden biri de et atıkları ve çöp poşetleri oluyor. Uzmanlar, etle temas eden poşetlerin uzun süre ev içinde tutulmaması gerektiğini belirtiyor. Özellikle sıcak havalarda bekleyen atıkların kısa sürede ağır koku oluşturabileceği ifade ediliyor.

HALI VE PERDELERE DİKKAT

Et kokusu en hızlı şekilde kumaş yüzeylere siniyor. Bu nedenle bayram boyunca mutfak tekstillerinin sık değiştirilmesi, perdelerin havalandırılması ve mümkünse halıların bulunduğu alanda et işlemi yapılmaması öneriliyor. Uzmanlara göre küçük önlemlerle Kurban Bayramı boyunca evde oluşan ağır et kokusunu büyük ölçüde azaltmak mümkün oluyor.