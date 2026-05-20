Dünyaca ünlü şef iki kenti birbirine düşürdü: "Kastamonu meşhur olmalıyken Kayseri olmuş"

Kastamonu'dan satın alınan pastırma, Londra'da dünyaca ünlü şef Hüseyin Özer'e tattırıldı. Coğrafi işaretli Kastamonu pastırmasını tadan Özer, "Böyle bir pastırma olmaz. Dünyanın en güzel pastırması. Asıl bunların meşhur olması lazımken Kayseri meşhur olmuş, ne tesadüf. Zaten pastırmanın kalitesini anlayanlar şimdiye kadar anlamış, restorancılar çok fazla pastırmadan anlamaz. Bak ben daha yeni öğreniyorum. Yalnız bu pastırmayı bilenler var. Türkiye'de meşhur, bunu bilen ve yiyen en akıllı adamlar var. Bu pastırmadan herkes anlamaz. Harika bir lezzeti var" dedi.

Özer'in pastırmayı tattığı anlar kayıt altına alındı. Video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"DÜNYACA ÜNLÜ ŞEFİMİZ PASTIRMAYI BEĞENDİ"

Özer'in tattığı pastırmayı üreten firma sahibi Ayhan Ekicioğlu, 25 yıldır Kastamonu pastırması ustası olarak çalıştığı belirterek, "Müşterilerimize pastırmayı sevdirdiğimize inanıyorum. Sosyal medyada video yayınladık, Hüseyin Özer Bey de pastırmayla ilgili konuştu. Daha çok müşterilerimiz söyledi ama ön plana çıkmadı. Kastamonu pastırması, iş adamlarımızın sayesinde ön plana çıkıyor" dedi.

KIŞIN DAHA ÇOK TÜKETİLİYOR

Pastırmanın kış mevsiminde daha çok tüketildiğini söyleyen Ekicioğlu, "Bizim işlerimiz kışın biraz daha yoğun oluyor. Ama il dışına da kargo ile gönderim olduğu için yazları da çok pastırma tüketilmeye başlandı. Türkiye'nin her yerine kargo ile pastırma gönderiyoruz. Hüseyin Özer Beye de gönderdiğimiz pastırma, Taşköprülü bir iş adamı sayesiyle Londra'ya ulaştı. Onun vesilesiyle pastırmayı Hüseyin Bey tattı, beğendi, bizlerde sosyal medya hesaplarımızdan yayınladık. Video da büyük ilgi gördü. Dünyaca ünlü şefimize pastırmayı beğendirmekten dolayı gurur duyuyoruz" ifadelerini kulandı.

3-4 GÜN TUZDA BEKLETİYORLAR

Kastamonu pastırmasının özelliklerinden bahseden Ekicioğlu, "Eti ilk önce üzerindeki sinirlerini alıyoruz. Ardından tuzluyoruz. 3-4 gün tuzla durduktan sonra yıkarız. Şadırvan dediğimiz yerlere de çamaşır gibi asarız. 1 ay kadar bekledikten sonra çemen dediğimiz sosu süreriz. Çemenli bir şeklide bir haftada öyle bekledikten sonra müşterilerimize sunarız. Kastamonu pastırması, daha öncesinde de yurtdışına gitti yalnız bilinen bir sima, isim özelinde beğenilmesiyle Londra'da büyük bir dalga uyandırdı" şeklinde konuştu.

YAPIMI 1.5 AY SÜRÜYOR

35 yıldır Kastamonu'da pastırması ustası olarak görev yaptığını söyleyen Hasan Ayanoğlu ise, "Kastamonu pastırması tamamen doğal, katkısız, atalarımızdan gelen yöntemle yaptığımız pastırmadır. Önce tuzlarız, 3-4 gün tuzlu durduktan sonra yıkarız. Ardından asarız, orada bir ay bekledikten sonra rüzgar ve güneş ile kurur. Kuruduktan sonra pastırmayı çemenleriz. Çemenli şekilde bir hafta durduktan sonra satışa sunarız.

Bir de bizim çemensiz pastırmamız var. Bunu da kaburga kısımlarından yaparız. Bundan da pastırmalı ekmek yaparız. Pastırmayı soğan ile karıştırırız, yufka şeklinde açılan ekmeğin arasına soğanlı pastırmayı koyarız. Yarım ay şekilde yufka kapatılır, odun fırınında pişirilerek pastırmalı ekmek yenir. Bu da yöresel bir lezzetimizdir, çok güzeldir" ifadelerini kullandı.

"KASTAMONU PASTIRMASINI VE SİMİDİNİ SEVEREK TÜKERİYORUZ"

Kastamonu pastırmasından satın alan Özgür Sönmez isimli vatandaş ise, "Pastırmayı seviyoruz, Kastamonu simidi ile pastırmaya bayılıyoruz. Özellikle benim küçük bir kızım var, o çok fazla seviyor. Yeniden pastırma ve simit almaya geldik. Burasının pastırması güzel oluyor. Herkese tavsiye ederiz" dedi.

Cide ilçesinden Kastamonu pastırması almak için geldiğini söyleyen Feridun Kılıç da, "Arkadaşlar bana bu işletmeyi tavsiye ettiler. Bilindiği üzere Kastamonu pastırması meşhurdur. Kayseri ile mukayese yaparlar ama Kastamonu pastırması daha ileridedir. Tadını ve lezzetini çok seviyoruz. Ben Cide'den pastırma almaya geldim" diye konuştu

Kaynak: İHA