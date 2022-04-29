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Bayram tatili öncesinde yoğunluk arttı! “Tamamen doldurulmuş durumda”

29.04.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram tatilinin öncesinde yerli turistler güney kesimlerindeki tatil beldelerinin yanında doğayla iç içe yerleri de tercih ediyor. Bolu’da, bayram tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen tatilciler günlük 500 liradan 5 bin liraya kadar konaklama imkanına sahip olurken, rezervasyonların yoğun olduğu bölgede otellerde yüzde yüz doluluk oranı bekliyor.

Bayram tatili öncesinde yoğunluk arttı! “Tamamen doldurulmuş durumda”

Bolu’da, Ramazan Bayramı tatiline sayılı günler kala turizm bölgelerindeki oteller ve tatil merkezleri hazırlıklarını tamamladı. Tabiatın Kalbi olarak nitelendirilen kentte doğayla iç içe tatil geçirmek isteyen tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Abant ve Gölcük Tabiat Parkı güzergahlarındaki otel ve bungalov evlerde doluluk oranları yüzde 80’lere ulaştı. Tatillerini Bolu’da geçirmek isteyen tatilciler, gecelik 500 ila 5 bin lira arasında konaklama imkanına sahip olacak. Özellikle tabiat parkları içerisinde ve yakınında bulunan bungalov evlere olan yoğun ilgi kapasiteleri tamamen doldurmuş durumda.

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“GÜNEYLE KIYASLANDIĞINDA ÇOK AVANTAJLI”

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Gölcük Tabiat Parkı’na yolu üzerinde oteli bulunan ve Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, “Bayramda çok iyi olacağını düşünüyorum. Maskeyi çıkarttık. Normal sezona ilk defa giriyoruz. Bizim bölge olarak bayram rezervasyonlarımız en düşük yüzde 80’lerde. Ama bayramda yüzde yüz dolacak. Çünkü daha deniz sezonu açılmadı. Açılan yerlerin fiyatları oldukça yüksek. Bizim bölgemiz oldukça avantajlı. Bölgemizde 500 liraya da yer var. 5 bin liraya kadar gecelik yerlerimiz de var. Hizmetine göre, otelin sınıfına göre fiyatlar değişiyor. Ama güneyle kıyaslandığında çok avantajlı. Yol avantajı var. İstanbul ve Ankara’dan gelecek misafirler için oldukça avantajlı. Denizler de daha soğuk. Bizim bölgemiz bayramda yüzde yüz dolu olacak. Buraya doğa severler geliyor. Bolu’ya gelen misafirler Yedigöller, Abant, Gölcük için geliyor. Otelci arkadaşlarımız da bayramdan umutlu ve memnun” dedi. (İHA)

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