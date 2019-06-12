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Bayram tatilinde 110 bin kişi balıkların göçünü izledi

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 12.06.2019 10:34 | Son Güncelleme

Van'ın Erciş ilçesindeki balık bendinde, bayram tatili boyunca, üremek için Norveç'teki somon balıkları gibi suyun akışının tersine yüzen inci kefalinin göçünü izlemek isteyenlerin yoğunluğu yaşandı.Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin, bu yolculuk sırasında önüne çıkan engelleri aşmak için verdiği mücadele izleyenlere görsel şölen sunuyor.

Bayram tatilinde 110 bin kişi balıkların göçünü izledi

Deredeki setleri adeta uçarak aşmaya çalışan balıkların yolculuğunu görmek isteyen binlerce kişi, bayram tatili süresince ilçe girişindeki balık bendine akın etti.

Van'ın yanı sıra başka illerden de ilçeye gelen vatandaşlar, balık bendinde hem piknik yaptı, hem de tanık oldukları balık göçünü kameralarla kayıt altına aldı.

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'TATİL SÜRESİNCE 110 BİN KİŞİ GÖÇÜ İZLEDİ'

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, inci kefali göçünün en güzel izlendiği noktalardan birinin de Erciş ilçesindeki balık bendi olduğunu söyledi.

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Üreme döneminde balık bendinin en çok ziyaret edilen yerlerin başında geldiğini anlatan Akkuş, şöyle konuştu:

"İnsanlar balığı görmeye, o mücadeleyi, balıkların zıplamasını, var olma mücadelesini izlemeye geliyor. Öyle bir noktaya geldi ki bayram tatili boyunca buraya 110 bine yakın insan geldi. 15 -20 yıl önce insanların bile girmeye korktuğu burası, kentin en gözde yerlerinden biri haline geldi. İnsanlar akın akın buraya geliyor. İnci kefali sadece balıkçılık yönüyle değil turizm yönüyle de kente büyük katkı sağlıyor. Terör olaylarının azalmasıyla insanların bölgeye geldiğini görüyoruz. Bu zenginlikleri tanıtabilirsek, bölgeyi daha güvenli hale getirebilirsek, buranın çehresinin değiştiğini göreceğiz."

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Balık bendi şefi İzzet Şevketoğlu ise bayram tatili boyunca inci kefalinin zorlu mücadelesini izlemek için insanların bölgeye akın ettiğini anlattı.

Terör olaylarının bitmesiyle bölgede sosyal hayatın da normale döndüğünü vurgulayan Şevketoğlu, "Bunun en büyük göstergesi insanların başka illerden balık göçünü izlemek için buraya gelmesidir. Göçün sonuna kadar 500 bin insanın balık bendini ziyaret etmesini bekliyoruz." dedi. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Van bayram Tatil Van Gölü

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