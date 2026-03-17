Bayramda en çok tercih edilen tatlılar belli oldu: Çeşitler zenginleşti!

Ramazan Bayramı öncesi tatlı imalathanelerinde yoğunluk başladı. Geleneksel olarak cevizli ve fıstıklı baklavanın bayram sofralarının vazgeçilmezi olduğunu belirten baklava imalathanesi sahibi Turhan Yıldız, son dönemde daha hafif tatlılara yönelimin arttığını söyledi.

"HAFİF TATLILARA İLGİ ARTTI"

Bayram soflarında son yıllarda tüketicilerin özellikle şeker oranı daha düşük olan tatlıları tercih ettiğini anlatan Yıldız, "Klasik cevizli ve fıstıklı baklava her zaman tercih ediliyor. Ancak son zamanlarda bayram sofralarında şeker oranı düşük olduğu için kuru baklava ve soğuk baklava gibi daha hafif tatlılara ilgi arttı. Şeker oranı daha az olduğu ve hafif oldukları için vatandaşlar, bu ürünleri daha çok tercih ediyor" dedi.

20'YE YAKIN ÇEŞİT ÜRETİLİYOR

İmalathanede çok sayıda baklava çeşidi üretildiğini söyleyen Yıldız, "Ortalama 20 çeşit ürünümüz var. Cevizli ve fıstıklı baklavanın yanı sıra fıstıklı şöbiyet, fıstıklı salyangoz, ev baklavası, hasır kadayıf ve Erzurum dolma kadayıf gibi çeşitlerimiz bulunuyor. Son dönemde soğuk baklava hem ramazan sonu olduğu için hem de sütlü ve hafif olduğundan daha çok ilgi görüyor. Onun yanında soğuk kadayıfımız var fıstıklı, cevizli, çikolatalı olmak üzere" diye konuştu.

FİYATLAR 1500 LİRAYA ÇIKIYOR

Baklava fiyatlarının kullanılan malzemeye göre değiştiğini belirten Yıldız, cevizli baklavanın kilogram fiyatının ortalama 350 ile 600 lira arasında değiştiğini, fıstıklı baklavanın 900 liradan başlayıp 1500 liraya kadar çıktığını, soğuk baklavanın yaklaşık 600 lira, kuru baklavanın ortalama 900 lira civarında satıldığını sözlerine ekledi.