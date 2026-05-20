Yumurtanın sarısı mı, akı mı daha faydalı? Uzman isim net konuştu

Yumurtanın sarısı mı akı mı daha faydalı? Yıllardır tartışılır. Hatta sarısı zarar diye atılıp beyazı yenir. Ama araştırmalar öyle demiyor. Peki yumurtayı nasıl yemek daha faydalı?

Yıllarca yumurtanın sarısı kolesterol yapar denildi. Sağlıklı diye de sadece beyazını tüketen çoktu. Yumurtanın sarısı mı yoksa akı mı daha sağlıklı?

"TAM BİR VİTAMİN DEPOSU"

Kanal D Ana Haber'e konuşan Diyetisyen Gamze Ustabaş, sadece yumurta akını tüketmenin yumurtanın en besleyici kısmını çöpe atmak anlamına gelebildiğini ve yumurtanın bütününü yemenin çok daha faydalı olacağını söyledi.

Diyetisyen Gamze Ustabaş, "Yumurtanın en değerli kısmı sadece akı değil, sarısıyla birlikte tamamıdır. Yumurta sarısındaki kolesterol nedeniyle korkuluyordu. Güncel araştırmalar yumurtanın sanıldığı gibi kan kolesterolünün tek başına kötüleştirmediğini ortaya çıkardı." dedi.

İYİ KOLESTEROLU ARTIRIYOR

Uzman isim açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

Sadece yumurta akını tüketmek yumurtanın en besleyici kısmını çöpe atmak anlamına gelebiliyor. Düzenli yumurta tüketiminin iyi olan kolesterol yani HDL'yi arttırabildiğini de belirtiyor. Beyin ve e gözışıklık sağlığı için çok önemli besin öğeleri içeriyor. En önemli nokta doğal beslenen tavuk yumurtalarını tercih etmek. Aşırı yakmadan hafif pişmiş şekilde tüketilmesini sağlamak çok daha faydalı olacaktır.

