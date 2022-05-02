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Bayramda misafirlere ikram edilecek en pratik tatlı! Saray lokumu tarifi nasıl yapılır? Saray lokumu malzemeleri nelerdir?

02.05.2022 02:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramda misafirlerinize ikram edecek pratik bir tatlı arıyorsanız saray lokumu tatlısı tam aradığınız bir tarif olabilir. Hem pratik hem de hafif oluşu ile bu saray lokumu kendine aşık edecek bir tariftir. Enfes muhallebisi ve Hindistan cevizi ile kaplı, rulo sarılmış görüntüsüyle bu tatlı sütlü tatlı sevenlerin favorisi olacaktır. Gelin şimdi bayramda kolaylıkla hazırlayabileceğiniz saray lokumu tatlısının yapılışına geçelim!

Bayramda misafirlere ikram edilecek en pratik tatlı! Saray lokumu tarifi nasıl yapılır? Saray lokumu malzemeleri nelerdir?

Saray lokumu tatlısını ister akşam yemeğinin ardından hafif bir tatlı olarak, isterseniz de çay saatlerinde ya da bayramlarda sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Kolayca sarılan ve sunuma hazır hale getirilen saray lokumu tarifi isteyen herkes yapabilir. Üzerini antep fıstığı ile ya da dilerseniz hindistan cevizi ile de süsleyebilirsiniz. İşte sofraların baş tacı olmaya aday olan saray lokumu tarifi için malzemeler ve yapılışı...

SARAY LOKUMU TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

Muhallebisi İçin:
1 litre süt
1 su bardağı un
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilin
50 gram tereyağı

Kaplaması İçin:
1, su bardağı hindistan cevizi rendesi
1 paket krem şanti (1 su bardağı sütle çırpılmış)

1 su bardağı fındık (rondoda çekilmiş)
Üzeri İçin:
1/2 su bardağı antep fıstığı tozu (veya parçacıkları)

SARAY LOKUMU NASIL YAPILIR?

Orta boy bir tencerede süt, un ve toz şekeri muhallebi kıvamına gelene dek karıştırarak pişirin. Muhallebi koyulaştıktan sonra vanilin ve tereyağını ekleyip ocaktan alın. Fırın tepsisine rendelenmiş Hindistan cevizini yayın.

Üzerine hazırladığınız muhalebiyi eşit şekilde yayın. Spatula yardımıyla düzeltip önce oda sıcaklığında soğumasını bekleyin, ardından 2 saat buzdolabında bekletin. Tepsiye döktüğünüz muhallebi buzdolabında soğurken, sütle toz krem şantiyi çırpın ve buzdolabında bekletin. Yeterince soğuyan muhallebiyi buzdolabından çıkarın ve hazırladığınız krem şantiyi üzerine yayın. Muhallebiyi 8 eşit parçaya bölün ve üzerine rondodan geçirdiğiniz fındığı serpiştirin.

Spatula yardımıyla her parçayı rulo halinde sarın. Üzerlerine Antep fıstığı serpiştirip sevdiklerinizle afiyetle tüketin.

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Ramazan Bayramı
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