MAGAZİN

Bayrampaşa Belediyesinin düzenlediği festivalde vatandaşlara 6 ton hamsi ikram edildi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 21.12.2019 15:55 | Son Güncelleme

Bayrampaşa Belediyesinin düzenlediği festivalde vatandaşlara 6 ton hamsi ikram edildi

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Hamsi ve Kültür Festivali'nde pişirilen 6 ton hamsi, 20 bin kişiye ikram edildi.

Muratpaşa Mahallesi'ndeki etkinlik alanında düzenlenen festivale çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, festivali geleneksel olarak düzenlediklerini hatırlattı. Etkinliğe çok sayıda kişinin katılım göstermesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Aydıner "Hava soğuyunca hamsi lezzetlendi. Bu nedenle burada horonlar eşliğinde sanatçılarımızla birlikte vatandaşlarımıza hamsi ikram ediyoruz." dedi.

Festivalde, görevliler tarafından pişirilen 6 ton hamsi, 20 bin vatandaşa ikram edildi.

'Dr. House' ve 'Hekimoğlu' dizisindeki olay gerçek oldu...'Dr. House' ve 'Hekimoğlu' dizisindeki olay gerçek oldu...
Darülaceze’de "Mevlana" şiirleriyle anıldıDarülaceze’de "Mevlana" şiirleriyle anıldı
Kadına yönelik şiddete dikkat için sergi açtıKadına yönelik şiddete dikkat için sergi açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayrampaşa Hamsi ve Kültür Festivali

En Çok Okunan Haberler

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

İstanbul Valililiği duyurdu! Faaliyetleri durduruldu

İstanbul Valililiği duyurdu! Faaliyetleri durduruldu

Erdoğan'dan çok net Kanal İstanbul açıklaması

Erdoğan'dan çok net Kanal İstanbul açıklaması

Olay görüntülerden sonra gerçek ortaya çıktı

Olay görüntülerden sonra gerçek ortaya çıktı

Bomba itiraf: Seni tanıyana kadar tek eşliliğe...

Bomba itiraf: Seni tanıyana kadar tek eşliliğe...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Charlie'nin Melekleri gala gösteriminde!

Charlie'nin Melekleri gala gösteriminde!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tanrıverdi, “Filistin Davasını Destekleyen Yılın Şahsiyeti” ödülünü aldı

Tanrıverdi, “Filistin Davasını Destekleyen Yılın Şahsiyeti” ödülünü aldı

Başkent’in sanat fabrikası: Başkent Tiyatroları

Başkent’in sanat fabrikası: Başkent Tiyatroları

Germanica'ya özel takı, 10 bin lira ödül getirdi

Germanica'ya özel takı, 10 bin lira ödül getirdi

Darülaceze’de "Mevlana" şiirleriyle anıldı

Darülaceze’de "Mevlana" şiirleriyle anıldı

Kadına yönelik şiddete dikkat için sergi açtı

Kadına yönelik şiddete dikkat için sergi açtı

Beyoğlu’nun tarihe tanıklık eden plakçısı kapanıyor

Beyoğlu’nun tarihe tanıklık eden plakçısı kapanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.