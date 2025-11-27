SPOR

Bayrampaşa'da büyüdü, 2.600 km uzaktaki şehre gitti! Savaş hakkında dünyaya böyle seslendi

Ukrayna devi Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Arda Turan’dan Shamrock Rovers maçı öncesi flaş açıklama geldi. Turan’ın Trump'a, Putin'e, Erdoğan'a, Zelenskiy'e seslenmesi gündeme oturdu.

Burak Kavuncu

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Konferans Ligi'nde İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında duygusal açıklamalarda bulundu.

"ONLARA BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"

Bayrampaşa da büyüdü, 2.600 km uzaktaki şehre gitti! Savaş hakkında dünyaya böyle seslendi 1

Arda Turan basın toplantısında “Ukrayna’da çalışmanın zorlukları neler” sorusuna uzun bir yanıt vererek; "Öncelikle oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Buraya 16 saatlik bir yolculukla geldik. Organizasyonumuz çok iyi ama 16 saat yolda olmak kolay değil. Bugün sadece hafif bir antrenman yapabildik. Buna rağmen pozitif bakmayı öğreniyoruz. Bunu da Ukraynalılardan öğrendim. Bombalar patlarken, roketler ve dronlar uçarken insanlar yaşamaya devam ediyor. Onlara büyük bir saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

DÜNYA LİDERLERİNE SESLENDİ!

Bayrampaşa da büyüdü, 2.600 km uzaktaki şehre gitti! Savaş hakkında dünyaya böyle seslendi 2

Arda Turan ayrıca dünya liderlerine savaştaki çocuklar için çağrıda bulunurken, "Trump'a, Putin'e, Erdoğan'a, Zelenskiy'e sesleniyorum… Çocuklar savaş düşünmek zorunda kalmamalı. Bir gece Kiev'de kalın, o zaman futboldan bahsetmek istemezsiniz. Ama bu insanlar her gün böyle yaşıyor. Ukrayna halkını seviyorum, oyuncularımı seviyorum. Kazanmak ya da kaybetmek önemli değil. Onlar için buradayım. Ukraynalılar artık benim ailem gibi." Diyerek sözlerini noktaladı.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
