Bayrampaşa'da Sahur-i Cümbüş! Vatandaşlar halk dansları ile oynadı

Etkinlik kapsamında bir parkta toplanan vatandaşlar, Balkan halk dans şarkıları çalan müzisyenlerle Bayrampaşa sokaklarını hem gezdi hem de oynayarak gönüllerince eğlendi.

Sokakları tek tek gezen Bayrampaşa sakinlerine bazı vatandaşların da evlerinin pencerelerinden el sallayarak eşlik ettiği görüldü.

Kaynak: DHA

