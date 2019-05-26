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Bayrampaşa'da Sahur-i Cümbüş! Vatandaşlar halk dansları ile oynadı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 26.05.2019 07:51 | Son Güncelleme

Bayrampaşa'da her yıl Ramazan ayında düzenlenen "Sahur-i Cümbüş" etkiliği bu sene de renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında sokaklarda davul ve müzik enstrümanları ile Balkan halk dansları oynayan vatandaşlar Bayrampaşa sokaklarını gezdi.

Bayrampaşa'da Sahur-i Cümbüş! Vatandaşlar halk dansları ile oynadı

Etkinlik kapsamında bir parkta toplanan vatandaşlar, Balkan halk dans şarkıları çalan müzisyenlerle Bayrampaşa sokaklarını hem gezdi hem de oynayarak gönüllerince eğlendi.

Sokakları tek tek gezen Bayrampaşa sakinlerine bazı vatandaşların da evlerinin pencerelerinden el sallayarak eşlik ettiği görüldü.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Bayrampaşa Sahur-i Cümbüş

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