Baytar eş anlamlısı nedir? Baytar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Baytar kelimesine dilimizde, 1300'lü yıllarda yazılı olarak rastlanır. Ancak daha eski dönemlerde de halk arasında sıkça kullanıldığı düşünülmektedir. Arapçadan dilimize geçen baytar kelimesinin kökü "bṭr"dir. "Veteriner, at doktoru, nalban" anlamına gelen "bayṭār" kelimesinden evrilmiştir. Bayṭār kelimesi ise Eski Yunancada "at doktoru" anlamına gelen kelimeden alıntıdır.
Baytar kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumunda "veteriner hekim" olarak geçmektedir. Veteriner kelimesi, Fransızcadan dilimize gelmiştir. Bu kelime de Latince "veterinarius" sözcüğünden alınmıştır. Veteriner kelimesinin tarihte ilk defa yazılı olarak 1930'lu yıllarda görülür.
Baytar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "veteriner hekim"dir.