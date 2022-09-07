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Baytar eş anlamlısı nedir? Baytar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

07.09.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı diller aracılığıyla Türkçeye eklenmiş olan pek çok kelime vardır. Baytar kelimesi de bu kelimelerden birisidir. Eskiden çok sık kullanılan bir kelime olsa da günümüzde halk ağzı dışında çok kullanılmaz. Peki, baytar kelimesinin eş anlamı nedir?

Baytar eş anlamlısı nedir? Baytar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Baytar kelimesine dilimizde, 1300'lü yıllarda yazılı olarak rastlanır. Ancak daha eski dönemlerde de halk arasında sıkça kullanıldığı düşünülmektedir. Arapçadan dilimize geçen baytar kelimesinin kökü "bṭr"dir. "Veteriner, at doktoru, nalban" anlamına gelen "bayṭār" kelimesinden evrilmiştir. Bayṭār kelimesi ise Eski Yunancada "at doktoru" anlamına gelen kelimeden alıntıdır.

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Baytar ne demek?

Baytar kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumunda "veteriner hekim" olarak geçmektedir. Veteriner kelimesi, Fransızcadan dilimize gelmiştir. Bu kelime de Latince "veterinarius" sözcüğünden alınmıştır. Veteriner kelimesinin tarihte ilk defa yazılı olarak 1930'lu yıllarda görülür.

Baytar kelimesinin eş anlamı nedir?

Baytar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "veteriner hekim"dir.

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Baytarın eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Kuzu hasta olduğu için eve bir veteriner çağırdılar.
  • Veteriner hekim kuzumuzu tedavi etmek için bizden dünya kadar para aldı.
  • Kedimin aylık kontrolleri için veteriner hekime gideceğiz ama taşıma çantasına asla girmiyor.
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