Bazen eş anlamlısı nedir? Bazen kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bazen kelimesi Türkçeye, Arapçadan geçmiştir. Aslen "bazan" olan kelime zaman içerisinde yapı değişimine uğrayarak "bazen" hâlini almıştır. Arapçada "bˁḍ" kökünden gelen ve "birtakım, bazı, biraz" anlamına gelen "baˁżan" türemiştir. Bazen kelimesini dilimizde 1800'lü yıllarda görürüz.

Bazen ne demek?

TDK'ye göre bazen kelimesinin anlamı "ara sıra ve kiminleyin" şeklindedir. Bazen kelimesini cümle içerisinde şu şekilde kullanabiliriz:

Dostum, bu işlere bazen ara vermelisin.

Bazen suratını astığı olurdu, bu durumlarda hemen onun üzgün olduğunu anlardım.

Sorun yaratmayan şeyler bazen insanda kalp kırıklığına yol açabiliyor.

Bazen kelimesinin eş anlamı nedir?

Bazen kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi şu şekildedir:

Bazı

Kâh, gâh

Ara sıra

Kimi

Bazenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Osman ara sıra yanımıza uğrar ve halimizi hatırımızı sorardı.

Kimi zaman işten çıktığında bir akşam yemeği yemek için evimize gelirdi.

Bizi gördüğünde kâh selam verirdi kâh vermezdi, asla anlayamazdık.

Gâh ağlayarak gâh gülerek bitirmiştik bu yılı da.



