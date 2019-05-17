Bazı anlar vardır gerçekten anlamsızdır!

Arada bir, bir açıklama yapamadığımız şeylerle karşılaşmaya meyilliyiz. Hayat, tuhaf şeylerle doludur ve hatta dünyanın ilk başta hayal ettiğimizden daha çılgın bir yer olduğunu bize hatırlatan insanlarla doludur. Hepimiz tuhaf şeyler yaşadık ya da yaşabiliriz ama bu fotoğraftakilere cidden anlam veremedik.

İşte ardında yatan hikayeyi deli gibi merak ettiren fotoğraflar...





