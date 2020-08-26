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BB Erzurumspor'da bir koronavirüs vakası daha

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 26.08.2020 11:50 | Son Güncelleme

BB Erzurumspor, yeni transfer Mina'nın ardından bir futbolcusunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

BB Erzurumspor'da bir koronavirüs vakası daha

BB Erzurumspor’da bir futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol takımımızda bir futbolcumuzun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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Erzurum ekibinin, kadrosuna yeni kattığı oyunculardan Arturo Mina'nın da dün ülkesi Ekvador'da yaptırdığı testin pozitif çıkmasının ardından izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı belirtilmişti.

(İHA)

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