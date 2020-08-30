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BB Erzurumspor, Petrus Boumal'i kadrosuna kattı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 30.08.2020 12:16 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kamerunlu futbolcu Petrus Boumal’i transfer etti.

BB Erzurumspor, Petrus Boumal'i kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarında tempo artıran BB Erzurumspor, 27 yaşındaki ön libero Petrus Boumal'i sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla renklerine bağladığını duyurdu.

Dadaşlar, "Petrus Boumal, Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Kamerunlu oyuncu, merkez orta saha ve sol bek mevkinde de oynayabiliyor.

(İHA)

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