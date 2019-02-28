BBC'den Netflix'e rakip geliyor

Luther ve Sherlock gibi dizileri dünya çapında tanınıp sevilen BBC ile The Crown ve Vanity Fair gibi dizilerin yapımıcı olan ITV, hem kendi yapımlarının hem de ortak yapımlarının yer alacağı bir dizi yayın platformu kuruyor.

İki kurum yaptıkları ortak basın açıklamasında, kuracakları platformun son aşamasına geldiklerini ve rekabet kurumundan onay almaları gerektiğini belirtti.

Project Kangaroo olarak bilinen benzer bir proje dokuz yıl önce rekabet kurumundan onay alamamıştı, ancak yetkililer o zamandan bu yana yayın dünyasının çok değiştiğini söylüyor ve bu sefer onay alabileceklerini düşünüyor.

2019'un ikinci yarısında İngiltere'de açılması planlanan platformun, Amerikalı rakipleri Netlflix ve Amazon ile benzer fiyatlara sahip olması bekleniyor. Basında çıkan bazı haberlere göre aylık 5 sterlin bir ücretinin olması planlanmakta.

ITV'nin başında bulunan Carolyn McCall, platformun "İngiliz yaratıcılığının en iyisine" ev sahipliği yapacağını söyledi.

Kuzey Amerika'da faaliyette olan platformun diğer ülkelerde de yayına girip girmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı.