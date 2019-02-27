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BBC ve ITV'den Netflix'e rakip platform

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DÜNYA  | 27.02.2019 18:33 | Son Güncelleme

İngiliz yayın kurumu BBC ve ITV'nin, Netflix’e rakip bir platform oluşturmaya hazırlandıkları bildirildi.

BBC ve ITV'den Netflix'e rakip platform

BBC'den yapılan açıklamada, BBC ve ITV'nin, görüşmelerin son aşamasında oldukları, "BritBox" olarak adlandırılacak platformun bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesinin planladığı belirtildi.

BBC Genel Direktörü Tony Hall, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sunulacak hizmet karşılığında talep edilecek abonelik ücretinde de rekabetçi olunacağını kaydetti. ITV Üst Yöneticisi Damel Carolyn McCall ise kurulacak ortak platform için "İngiliz yaratıcılığının merkezi olacak." ifadesini kullandı.

McCall, "İngiltere’de internet kullanan evlerin yüzde 43’ü BritBox'a abone olmakla ilgileniyor. Burada bizim için bir fırsat penceresi var." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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Netflix bbc rakip

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