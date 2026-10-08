Sosyal medya fenomeninden kan donduran katliam! Sevgilisi ve 3 çocuğunu öldürüp intihar etti

Olay, 30 Eylül sabahı Montemorelos'ta fark edildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Cinthya Tamez ile 2 yaşındaki oğlu Gustavo'nun cansız bedenlerini bir aracın içinde buldu.

Ekiplerin yaklaşık 400 metre uzaklıktaki evde yaptığı incelemede ise Tamez'in sevgilisi Leodegario Moya Garza ile çocukları Bruno ve Cristian'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. İlk incelemelerde beş kişinin de ateşli silahla vurulduğu tespit edildi.

SAVCILIK OLAYIN NASIL GELİŞTİĞİNİ ARAŞTIRIYOR

Nuevo León Başsavcısı Javier Flores Saldivar'ın paylaştığı ilk bulgular, olayın olası sıralamasına ilişkin önemli ayrıntılar ortaya koydu.

Soruşturma kapsamında elde edilen verilere göre Tamez'in önce evde bulunan sevgilisi ile iki oğlunu vurduğu değerlendirdi. Ardından üçüncü oğlunu yanına alarak evden ayrılan kadının, araçta küçük çocuğunu da vurduğu ve sonrasında aynı silahla intihar ettiği düşünüldü.

ÇOCUKLAR KANEPENİN ARKASINA SAKLANMIŞ

Evde yapılan incelemede Bruno ve Cristian'ın cansız bedenlerinin salondaki kanepenin arkasında bulunması dikkat çekti.

Yetkililer, çocukların silah seslerini duyduktan sonra korkuyla saklanmaya çalışmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Cinayetlerin hemen öncesinde evde bir tartışma yaşanıp yaşanmadığı da soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer alıyor.

CİNAYETLERDE AYNI SİLAH KULLANILDI

Soruşturmadaki en önemli delillerden biri, olay yerinde bulunan .38 kalibrelik tabanca oldu. Silahın, Tamez ve küçük oğlunun bulunduğu araçta ele geçirildiği belirtildi. Balistik incelemelerde tabancadan çıkan kovanlarla evde bulunan kovanlar arasında eşleşme tespit edilmesi, cinayetlerde aynı silahın kullanıldığı değerlendirmesini güçlendirdi.

ÖLÜMÜNDEN ÖNCEKİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Yaklaşık 70 binden fazla takipçisi bulunan Cinthya Tamez'in ölümünden yalnızca birkaç saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da soruşturmanın dikkat çeken unsurları arasında yer aldı.

Hareket halindeki bir araçtan çekilen videoda Tamez'in, kimsenin onun 'kötü tarafını' bilmediğine yönelik ifadeler kullandığı görüldü. Paylaşımda öfke ve intikam çağrışımı yapan başka sözlerin de yer aldığı aktarıldı.

O GECE EVDE TARTIŞMA YAŞANDIĞI İDDİASI

Savcılığın açıklamalarına göre olaydan önce aile evinde bir buluşma gerçekleştirildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Tamez ile sevgilisi arasında tartışma çıktığı değerlendirildi.

Evde alkol tüketildiğine ilişkin bulguların da soruşturma dosyasına girdiği bildirildi. Öte yandan yerel basında Leodegario Moya'nın başka kadınlarla ilişkiler yaşadığına yönelik iddialar gündeme geldi. Ancak bu iddiaların cinayetlerin nedeni olduğuna ilişkin henüz kesinleşmiş bir bulgu bulunmuyor.

DELİLLER TEK TEK İNCELENİYOR

Beş kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Savcılık, mevcut bulgular doğrultusunda Tamez'in sevgilisini ve üç çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Güvenlik kamerası kayıtları, tanık ifadeleri, balistik incelemeler ve olay yerinden elde edilen diğer delillerin değerlendirilmesi sürerken, cinayetlerin kesin nedeni ve olayların tüm ayrıntılarının soruşturmanın tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.