Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. eSpor
  4. BBL maçı ne zaman? BBL-Team Liquid VTC 2022 EMEA Challengers maçı saat kaçta?

BBL maçı ne zaman? BBL-Team Liquid VTC 2022 EMEA Challengers maçı saat kaçta?

20.05.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBL-Team Liquid maçı ne zaman saat kaçta sorusunun yanıtı, Valorant izleyicileri tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya başladı. VCT 2022: EMEA Challangers 2 – Group Stage maçları kapsamında ülkemizi Avrupa'da temsil eden BBL Esports, bugün Team Liquid ile karşı karşıya gelecek. Peki, BBL Team Liquid maçı ne zaman, saat kaçta?

BBL maçı ne zaman? BBL-Team Liquid VTC 2022 EMEA Challengers maçı saat kaçta?

VCT 2022: EMEA Challangers 2 – Group Stage maçları kapsamında ülkemizi temsil eden BBL Esports, bugün Team Liquid ile karşı karşıya gelecek. Oynanan ilk maçta Navi'yi 2-1 yenerek grup maçlarında avantajı elde eden BBL, Team Liquid karşısında da güzel bir performans sergileyip maçı kazanmaya çalışacak. Peki, BBL Team Liquid maçı ne zaman, saat kaçta?

BBL-TEAM LİQUİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İlk maçında Navi karşısında olağanüstü bir performans sergileyen BBL Esports, bugün Team Liquid ile karşı karşıya gelecek. BBL-Team Liquid maçı 20 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de başlayacak.

BBL MAÇ TAKVİMİ

Team Liquid - 20.05.2022
M3C - 29.05.2022
Guild Esports - 05.06.2022
Big - 12.06.2022

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR

BBL Esports'un VCT 2021: EMEA Stage 2 Challengers Finals ve Allied Esports Odyssey turnuvalarında toplamda 5 defa karşılaştığı Team Liquid'e karşı 1 galibiyeti bulurken 4 mağlubiyeti bulunmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeniden başkan oldu! Alper Afşin Özdemir güven tazelediYeniden başkan oldu! Alper Afşin Özdemir güven tazeledi
132 kişiye mezar olmuştu! Kazanın nedenine dair şaşırtan iddia132 kişiye mezar olmuştu! Kazanın nedenine dair şaşırtan iddia
Uykusunda bir anda saldırdı! “Kemiğe kadar kemirmeye çalışmış”Uykusunda bir anda saldırdı! “Kemiğe kadar kemirmeye çalışmış”
Anahtar Kelimeler:
Valorant
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

TikTok videosu için ormanı yaktı! "Feci bir trendin..."

TikTok videosu için ormanı yaktı! "Feci bir trendin..."

Arkalarına bile bakmadan kaçtılar! Tam 10 saat yürüdüler

Arkalarına bile bakmadan kaçtılar! Tam 10 saat yürüdüler

Instagram silmişti! Geri almak için öyle bir şey yaptı ki...

Instagram silmişti! Geri almak için öyle bir şey yaptı ki...

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

İlginizi Çekebilir

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Öğretmen ve öğrencisi dolapta cinsel ilişkiye girdi

Öğretmen ve öğrencisi dolapta cinsel ilişkiye girdi

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.