BBL maçı ne zaman? BBL-Team Liquid VTC 2022 EMEA Challengers maçı saat kaçta?

VCT 2022: EMEA Challangers 2 – Group Stage maçları kapsamında ülkemizi temsil eden BBL Esports, bugün Team Liquid ile karşı karşıya gelecek. Oynanan ilk maçta Navi'yi 2-1 yenerek grup maçlarında avantajı elde eden BBL, Team Liquid karşısında da güzel bir performans sergileyip maçı kazanmaya çalışacak. Peki, BBL Team Liquid maçı ne zaman, saat kaçta?
İlk maçında Navi karşısında olağanüstü bir performans sergileyen BBL Esports, bugün Team Liquid ile karşı karşıya gelecek. BBL-Team Liquid maçı 20 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de başlayacak.
Team Liquid - 20.05.2022
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BBL Esports'un VCT 2021: EMEA Stage 2 Challengers Finals ve Allied Esports Odyssey turnuvalarında toplamda 5 defa karşılaştığı Team Liquid'e karşı 1 galibiyeti bulurken 4 mağlubiyeti bulunmaktadır.
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