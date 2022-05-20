BBL maçı ne zaman? BBL-Team Liquid VTC 2022 EMEA Challengers maçı saat kaçta?

VCT 2022: EMEA Challangers 2 – Group Stage maçları kapsamında ülkemizi temsil eden BBL Esports, bugün Team Liquid ile karşı karşıya gelecek. Oynanan ilk maçta Navi'yi 2-1 yenerek grup maçlarında avantajı elde eden BBL, Team Liquid karşısında da güzel bir performans sergileyip maçı kazanmaya çalışacak. Peki, BBL Team Liquid maçı ne zaman, saat kaçta?

BBL-TEAM LİQUİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İlk maçında Navi karşısında olağanüstü bir performans sergileyen BBL Esports, bugün Team Liquid ile karşı karşıya gelecek. BBL-Team Liquid maçı 20 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de başlayacak.

BBL MAÇ TAKVİMİ

Team Liquid - 20.05.2022

M3C - 29.05.2022

Guild Esports - 05.06.2022

Big - 12.06.2022

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR

BBL Esports'un VCT 2021: EMEA Stage 2 Challengers Finals ve Allied Esports Odyssey turnuvalarında toplamda 5 defa karşılaştığı Team Liquid'e karşı 1 galibiyeti bulurken 4 mağlubiyeti bulunmaktadır.

