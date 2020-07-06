BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gündemi değerlendirdi:

ESKİŞEHİR (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Havai fişek üretim döneminin Türkiye'de kapanması gerekiyor. Hatta kullanımın bile bitmesi gerekiyor. Bu tür işletmelerin artık ülkemizde olmamasını, eğer ihtiyaç olursa bunların dışarıdan ithal edilebileceğini düşünüyorum." dedi.

Destici, görevlerine yeni atanan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı makamlarında ziyaret ederek "Hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Destici, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler olduğunu, yüzlerce kişinin da sağ kurtulduğunu söyledi. Bu tür fabrikaların özellikle yerleşim yerleri yakınında bulunmaması gerektiğini belirten Destici, şöyle devam etti:

"Havai fişek üretim döneminin Türkiye'de kapanması gerekiyor. Hatta kullanımının bile bitmesi gerekiyor. Bu tür işletmelerin artık ülkemizde olmamasını, eğer ihtiyaç olursa bunların dışarıdan ithal edilebileceğini düşünüyorum. Bu patlama nasıl oldu? Daha önce de o fabrikada defalarca patlama olmuş ancak bu kadar büyük çapta olmamış. Fabrikanın 4-5 binası tamamen yanmış. Ölü ve yaralı sayısı fazla. Bunun sebebi de mutlaka emniyet, jandarma ve savcılık tarafından araştırılıyor. Eğer burada bir işletmeciden kaynaklanan hata, eksik, kusur varsa, denetimden kaynaklanan, kontrolörden kaynaklanan, bunun mutlaka üzerine gidilmesi, açığa çıkarılması ve gereğinin de hem idari hem de hukuki yönden yapılması gerekiyor. Biz de bunun takipçisi olacağız."