BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gündemi değerlendirdi:

- Barolarla ilgili düzenleme

Mustafa Destici, barolarla ilgili düzenlemeye de değindi.

Avukatların sayıları nispetinde her kesimin temsil edilmediği bir sistem bulunduğunu anlatan Destici, "Bunun değişmesi noktasında hemfikiriz ancak içeriği ile ilgili baktığımız zaman özellikle çoklu baro her ne kadar şu an İstanbul, İzmir ve Ankara'yı kapsasa da bir düzenleme ile bu daraltılmış olsa da yine buranın da olumsuz neticelerinin olabileceğini düşünüyoruz. Bu fikrimizi de söyledik. Bunun üzerinden aslında bir kamplaştırma, ayrıştırma yapmayı da doğru bulmuyorum. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir baro başkanları ve CHP başta olmak üzere HDP ile bazı siyasi partiler bunun öncülüğünü yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, TBMM Başkanlığı Seçimi'nde destek verecekleri mevcut Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un seçimi ilk turda kazanacağına inandıklarını sözlerine ekledi.