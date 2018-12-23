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Bea Santiago zayıflamak isterken hastanelik oldu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 23.12.2018 13:32 | Son Güncelleme

Zayıflamak ve formda kalmak için birçok yönteme başvuran Miss International 2013 Filipinler güzeli Bea Santiago, Instagram üzerinden yayınladığı bir gönderi ile böbrek nakline ihtiyacı olduğunu, şu an diyaliz makinesine bağlı yaşadığını duyurdu.

Bea Santiago zayıflamak isterken hastanelik oldu

Miss International 2013 Filipinler güzeli Bea Santiago, zayıflamak isterken hastanelik oldu.

Instagram üzerinden yayınladığı bir gönderi ile böbrek nakline ihtiyacı olduğunu ve şu an diyaliz makinesine bağlı yaşadığını duyurdu.

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Santiago bu sorunun zayıf kalmak için kullandığı takviye ürünler yüzünden ortaya çıktığını belirtti.

Santiago, zayıf kalmak için çok spor yaptığını ve spor öncesi aldığı takviye besin tozunun böbrek yetmezliğine neden olduğunu açıklayarak; teşhisin birkaç ay önce koyulduğunu söyledi.

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İnkar aşamasında olduğu için Tokyo’ya gidip ikinci bir fikre başvurduğunu, teşhisin doğrulanmasından sonra Kanada’nın Toronto kentine gittiğini ve burada diyaliz makinesine bağlı bir hayat sürdüğünü de ifadelerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Miss International 2013 Bea Santiago

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