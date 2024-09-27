Beachlerdeki şezlong fiyatlarına isyan etti! 'Bedava' diyerek Bebek'te denize girdi! Erdal Özyağcılar'ı görenler şaştı kaldı

MYNET-Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve kendine has tarzı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Erdal Özyağcılar son olarak Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına katılmış ve açıklamalarıyla uzun süre konuşulmuştu.

Ünlü isim şimdi de Boğaz'da denize girdi. Usta oyuncuyu Bebek'te denize girerken görenler çok şaşırdı.

'MİS GİBİ BEDAVA'

Özyağcılar ise; 'Bir tane şemsiye iki bin lira, bir şezlong bin beş yüz lira, yeme içme mecburi üç beş bin lira oldu. Adam başı yerlere gideceğime burada girerim. Bak mis gibi bedava.' diye açıklama yaptı.

YORUM YAĞDI

Usta oyuncunun bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme; 'böyle bir akım başladı sanırım şimdi de', 'halkımızın kazık yediğini böyle güzel anlatamazdı', 'çok mantıklı konuşmuş', 'en iyisini yapmış' gibi yorumlar yapıldı.