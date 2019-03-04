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Bebeğin kahkahası izleyenleri güldürdü

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 04.03.2019 17:14 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan bir bebeğin videosu izleyenleri de güldürdü.

İsveç'te yaşayan Türk bir ailenin 1 yaşındaki bebeğinin gülüşü, tüm izleyenleri adeta kendisine hayran bırakıyor.

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Anahtar Kelimeler:
bebek isveç

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