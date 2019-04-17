Bebeğinin ağlamasını durdurmak için öyle bir yöntem buldu ki...

Anne olmak dünyanın en zor işlerinden biri olabilir. Düşünsenize ne istediğini bilmeden sürekli ağlayan, bir şeyler talep eden minik bir kalbi büyütüyorsunuz.

Eğer aç değilse, altını değiştirme vakti gelmiştir, gecenin bir yarısı uyandığında enerjiniz olmasa da büyük bir ilgiye ihtiyaçları vardır. Yeni doğan bebeğe yedi yirmi dört bakmak bir hayli yorucu olduğundan ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan anne Abigail Rivera Garcia, inanılmaz bir taktik geliştirdi.

Abigail 16 aylık Jeremiah ve 2 aylık Anayah olmak üzere 2 çocuk annesi. Çocuklarının ikisi de premature doğduğu için normal bebekten daha fazla ilgiye muhtaç kaldılar.

"Öyle bir noktaya geldi ki bebeğimi 10 dakika yalnız bırakamıyordum, hemen ağlamaya başlıyordu" diyen anne çocuğunun ağlamasını susturmak için kullandığı yöntemi Facebook sayfasından paylaştı.

Abigail plastik bir eldiven aldı. İçine pirinçle doldurdu ve ağzını sıkıca bağladı. Aslında yaptığı şey çocuğuna "anne eli" değmiş gibi güven sağlamak.

Bu sahte el yöntemiyle çocuğunun ağlamasını bile durduğunu anlatan Abigail, "Yatağa yatırıp, sırtına pirinç dolu eldiveni koydum. Anında ağlaması kesildi. Mucize gibiydi" dedi.

Kulağa ne kadar garip gelse de Abigail'in bu yöntemi Facebook'ta 75 bin kes paylaşıldı. Deneyenler bile işe yaradığını söylüyor. Bakalım sizde de işe yarayacak mı?



