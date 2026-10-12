İdam edilip hayatta kalmıştı: Hakkındaki korkunç iddia ortaya çıktı! Mide bulandıran kahvaltı detayı

Christa Pike, 1995 yılında ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Knoxville kentinde sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı işkence ederek öldürmekten suçlu bulundu. Birinci derece cinayet ve cinayet işlemek için komplo kurma suçlarından mahkum edilen Pike, 18 yaşında idam cezasına çarptırıldı.

Cinayeti o dönemki erkek arkadaşıyla birlikte işlediği belirtildi. Erkek arkadaşı, suç tarihinde yasal olarak yetişkin olmadığı için idam cezasından kurtuldu. Ancak cezaevindeki mahkumiyeti devam etti.

"BEYNİNDEN BİR PARÇAYI YUMURTAYLA YİYECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Pike'ın eski okul arkadaşı Rita Morris, The Sun gazetesine verdiği röportajda mahkum kadının cinayetle ilgili sözlerini anlattı.

Morris, Pike'ın kurbanından aldığı bir kafatası parçasının yanı sıra beyninden de bir parça bulunduğunu övünerek anlattığını iddia etti. Eski okul arkadaşının, kurbanının beyninden aldığı parçayı sabah kahvaltısında yumurtayla yiyeceğini söylediğini öne sürdü.

Morris, Pike'ın Colleen Slemmer'ı erkek arkadaşına ilgi duyduğunu düşündüğü için kıskandığını da iddia etti. Eski okul arkadaşı, Pike'ın geçmişteki davranışları nedeniyle kendisine acınmaması gerektiğini savundu.

İDAM GİRİŞİMİNDEN SAĞ KURTULDU

50 yaşındaki Christa Pike'ın 30 Eylül'de zehirli iğne yöntemiyle idam edilmesi planlanıyordu. Ancak kendisine iki doz pentobarbital verilmesine rağmen idam işlemi başarısız oldu ve Pike hayatta kaldı.

Sağlık kuruluşuna götürülen Pike'ın bir süre sonra yeniden yürüyebildiği ve konuşabildiği bildirildi. Daha sonra Tennessee'deki Debra K. Johnson Rehabilitasyon Merkezi'ne geri gönderildi.

Avukatları, müvekkillerinin sağlık ekibine ve ilk müdahale ekiplerine teşekkür ettiğini, cezaevinde tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Ölüm Cezası Bilgi Merkezi'ne göre Pike, idam girişimi sırasında ölümcül enjeksiyon ilaçları verildikten sonra hayatta kaldığı bilinen ilk kişi olabilir. Tennessee Ceza İnfaz Kurumu ise idam işleminin neden başarısız olduğuna ilişkin henüz kamuoyuna açıklama yapmadı.