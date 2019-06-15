Bebek monitöründen sesler gelince gerçek ortaya çıkıyor!

Hayvanlar ve insanlar arasında güçlü bir bağ bulunmaktadır. Özellikle evcil hayvan olan kediler ve köpekler insanların hayatında önemli bir noktada yer almaktadır. Geleneksel olarak kara kedilerin önünüzden geçtiğinde kötü şans getirdiği ifade edilir, ancak bugünkü hikayemizde yer alan kara kedi, gösterdiği büyük bir mucize ile zor durumdaki aileye büyük bir şans getirmiştir.
Evliliklerinden bir kaç yıl sonra hamile kalan Benita çok istediği bu bebeği 6. ayında düşürmüş. Ancak bu çift umutlarını tüketmek yerine tedavi alarak, bu sorunun üstesinden gelmeye karar vermiş. Fakat ne yazık ki hiç bir şey bu çiftin istediği gibi gitmiyormuş. İlk bebeğini düşürdükten sonra iki kez daha hamile kalan Benita, bu iki hamileliğinde de düşük yapmış.
Bir türlü çocukları olmayan çift en sonunda evlerine bir kedi almaya karar vermişler. Barınaktan kedi bakmaya gittikleri gün, çift evlerinin bahçesinde küçük kara bir kedi görmüşler. Adını ''Geceyarısı'' koydukları bu kediyi hemen sahiplenmeye karar veren çift bu kediyi tıpkı bebekleri gibi korumaya ve eğitmeye karar vermişler.
Kediyi sahiplendikten sonra hiç ummadıkları bir anda büyük bir haber almışlar. 4. kez hamile kaldığı haberini alan Benita bu kez bebeğinin sağlıklı olduğunu ve doğumunun mümkün olduğunu öğrenmiş. Kedinin kendilerine şans getirdğine inanan bu çift dokuz ay sonra Stacey adlı kız bebeklerine kavuşmuşlar.
Küçük kızları 6 haftalık iken bu aile için işler tekrar kötü yönde değişmeye başlamış. Küçük kızları Stacey'nin sağlığı gittikçe kötüleşmekteymiş. Bu durum karşısında aile bu çocuklarını da kaybetmekten büyük bir korku duyuyormuş. Neyse ki doktorlar tarafından Stacey'e yapılan konrollerden sonra küçük kızın durumunun çok da kötü olmadığı anlaşılmış.
Küçük kızlarını kontrol etmek için bebek monitörü alan çift, küçük kızı, evin kedisi ile yanlız bırakmışlar. Gece bebek uyurken, bebek monitöründen sesler duyan çift, monitörden kızlarını kontrol ettiklerinde kızlarının normal bir şekilde uyuduğunu görmüş. Fakat monitöre tekrar baktıklarında, evin kedisinin bağırdığını ve değişik sesler çıkardığını farketmişler. Kedi hiç durmadan miyavlamaya ve oradan oraya koşturmaya devam ediyormuş. Şüpheli bir durum olduğunu farkeden çift, kedinin yanlarına gelmeye çalıştığını farketmişler. Olağandışı bu durumu kontrol etmek için Stacey'nin odasına giren anne Bernita küçük kızlarının nefes almadığını ve renginin soluk olduğunu farketmiş.
Solunum yetmezliği çeken kızlarını koşarak hastaneye götüren çift, neyse ki doktorların tam zamanında müdahale etmesi ile kızlarını büyük bir sağlık probleminden kurtarmışlar. Yoğun duygular yaşayan annenin o an farkettiği tek şey ise kızını kahraman bir şekilde kurtaran kediymiş.
Bu küçük kedinin hayatlarına girmesiyle her şeyin güzel bir şekilde değiştiğini söyleyen Bernita, hayatta her şeyin bir nedeni olduğunu ve o gün bu kediyi sahiplenmeseydiler, kızlarının bu gün hayatta olmayacağını da sözlerine eklemiş.
Kedinin küçük kızı nasıl kurtardığı ise daha sonra bilim adamları tarafından açıklanmış. Kedilerin duyularının insanlardan çok gelişmiş olduğunu söyleyen bilim adamları, evin kedisinin, küçük kızın kalp atışlarını duyabildiğini, küçük kızın kalp atışının durduğunu duyan kedinin, hemen bu çifte uyarı gönderdiğini söylemişlerdir.
Üzerinden 12 yıl geçen bu olaydan sonra, kedi ve küçük Stacey büyüdü. Şimdi tüm aile sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ediyor ve kedinin kızlarını kurtardığı günü asla unutamıyorlar.
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