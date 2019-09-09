Bebek, seyir halindeki cipten düştü

Gişelerdeki görevli tarafından fark edilen bebek, yol kenarından alınarak tedavi altına alındı.

Yoldaki gişelerin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde, cipten düşen bebeğin, emekleyerek yol kenarına gittiği görülüyor. Görevli tarafından fark edilen bebeğin, kafasında ve yüzünde ufak sıyrıklar olduğu ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Bebeğin ailesi, düştüğünü fark etmeyerek yaklaşık 45 km ilerledikten sonra bebeğin oturduğu yerde olmadığın fark etti ve polise başvurdu. Aynı anda polise gelen, 'gişelerin yanında bebek bulundu' ihbarı üzerine, aile bebeğine kavuştu.

KAYNAK: DHA

