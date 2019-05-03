Bebek’te yaya geçidini kullanan köpek kamerada

Beşiktaş Bebek Cevdet Paşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosikletli, yaya geçidine yaklaşınca bir köpeğin beklediğini gördü. Bunun üzerine motosikletli bir süre bekleyerek köpeğin ne yapacağını merak etti.

Araçların gelmediğini gören köpek yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçti. Vatandaşların şaşkınlıkla izlediği o anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. (İHA)

