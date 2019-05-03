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Bebek’te yaya geçidini kullanan köpek kamerada

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 03.05.2019 09:58 | Son Güncelleme

İstanbul Bebek’te cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletli, yaya geçidinin başında bekleyen köpeği görünce durarak geçmesine izin verdi. Yaya geçidini kullanan köpek kameralara yansıdı.

Beşiktaş Bebek Cevdet Paşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosikletli, yaya geçidine yaklaşınca bir köpeğin beklediğini gördü. Bunun üzerine motosikletli bir süre bekleyerek köpeğin ne yapacağını merak etti.

Araçların gelmediğini gören köpek yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçti. Vatandaşların şaşkınlıkla izlediği o anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bebek köpek Yaya Geçidi

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