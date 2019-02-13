Bebek ve çocuklarda uyku kalitesi neden önemlidir? Hiperaktiviteye neden olan etkenler nelerdir?

Kaliteli uyku, bebek ve çocuklarda büyüme ve gelişim için oldukça önemlidir. Yetersiz uyku öğrenme yeteneğinin azalması, asabiyet gibi bir çok olumsuz duruma neden olabiliyor. İşte uyku danışmanlarından daha kaliteli bir uyku düzeni için yapılacak tavsiyeler...

Uyku danışmanları Selen Sufri Üçok – Sedef Fenik, “Bebek ve çocuklarda yetersiz uyku, beyin gelişiminde gerileme, asabiyet oluşumu, dikkat süresinde azalma, beslenme ve hiperaktivite bozuklukları ve öğrenme yeteneğinin azalması gibi birçok soruna yol açmaktadır” diyor.

Bilindiği gibi günümüzde anneler artık hem çalışıyor, hem de çocuklarına bakıyor. Bu yoğun tempoda, bebeklerin uyku problemi, çözülemeyen bir düğüm haline gelerek, aileleri büyük ölçüde olumsuz yönde etkiliyor. Uyku sorunları, bebeklerin hayatında düzensizlik yaratırken, aynı zamanda beyin gelişiminde gerileme, asabiyet oluşumu, hiperaktivite bozuklukları gibi etkiler bırakabiliyor.

Uyku Danışmanı Selen Sufri Üçok “Uyku, bebeğin fiziksel olarak dinlendiği ve beyninin bazı bölgelerinin gündüzden daha aktif çalıştığı bir dönemdir. Bu nedenle bebeğinizin deliksiz ve düzenli bir uyku uyuması, sağlıklı gelişimi için çok önemli.