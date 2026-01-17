Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Bebek ve engelli arabalarının geçişi için, refüjdeki buzları kürekle temizledi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yük taşımacılığı yapan Sefer Ürek (47), refüjde oluşan buzları kürekle temizledi. Ürek, “Bebek ve engelli arabaları geçemiyordu, ben de buzları kırıp, temizledim” dedi.

Bebek ve engelli arabalarının geçişi için, refüjdeki buzları kürekle temizledi

Yüksekova’da etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının düşmesiyle ilçe genelinde kaldırımlarda yoğun buzlanma ve kar yığını oluştu. Buzlanma nedeniyle özellikle yayalar, bebek arabası kullanan aileler ve engelli bireyler, günlük yaşamda zorluk çekti.

İlçede 3 tekerlekli bisikletiyle yük taşımacılığı yapan Sefer Ürek ise Cengiz Topel Caddesi'nde refüj ve kaldırım girişlerinde oluşan buzları kürekle kırıp temizledi. Ürek, bu sayede bebek arabaları ve engelli bireylerin tekerlekli sandalyelerinin rahatça geçilebilmesini sağladı.

Çevredekilerin takdirini kazanan Ürek, "Yaya yolunda oluşan buzları kıran veya temizleyen olmayınca özellikle bebek arabaları ve engelli arabaları geçemiyordu. Ben de kürekle buzları kırıp temizledim. Bu şekilde bebek arabası ve engellilerin tekerlekli sandalyeleriyle geçmesini sağladım" dedi. (DHA)Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump: Grönland konusunda NATO ile görüşüyoruzTrump: Grönland konusunda NATO ile görüşüyoruz
Japonya, turistleri ayılardan korumak için yeni işaretler yayınladıJaponya, turistleri ayılardan korumak için yeni işaretler yayınladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hakkari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Fenomen isim çocuklarını öldürüp intihar etmişti! Katliamdan dakikalar önce eşine bu mesajları atmış

Fenomen isim çocuklarını öldürüp intihar etmişti! Katliamdan dakikalar önce eşine bu mesajları atmış

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.