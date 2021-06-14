Bebekler için bayılacağı muhallebi tarifi! Akşam öğününde verirseniz...

Muhallebi tarifi yapılışı oldukça pratiktir. Kısa zamanda bebeğin seveceği bir besin hazırlamak isteyen anneler, muhallebi tarifi ile doyurucu bir lezzet yakalayabilirler. Ancak bu noktada bilinmesi gereken muhallebi tarifinin yapılışı sırasında bazı detaylara dikkat etmek gerektiğidir. İşte özellikle pişirme esnasında dikkat edilmesi gereken püf noktaları ile muhallabi yapılışı...

MUHALLEBİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 bardak süt,

1 yemek kaşığı pirinç unu (tepeleme)

1 tatlı kaşığından az pekmez

Tarifi:

Bebekler için muhallebi yaparken süt, pirinç unu ve dilerseniz tatlandırmak için pekmez kullanabilirsiniz.

süt, pirinç unu ve dilerseniz tatlandırmak için pekmez kullanabilirsiniz. Önce sütü tencereye dökün. Bir bardak süte, bir dolu yemek kaşığı pirinç unu yeterli gelecektir.

Ardından pirinç ununu tencereye dökün.

Tencereyi ocağa koyun ve muhallebiyi pişene kadar karıştırın.

Muhallebiyi yaklaşık 10 dakika kadar pişirin. Ardından servis kabına dökün. Pişirdikten sonra kaşığın ucuyla bir miktar pekmez ekleyin.

MUHALLEBİ TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Muhallebiyi kaynatırken karıştırmazsak, pirinç unu içerisinde topaklanabilir.

Muhallebiyi akşam öğününde verebilirsiniz, doyurucu olacağından çocuk rahat bir uyku uyuyacaktır.

Afiyet olsun.

