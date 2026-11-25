Yiyecekleri dondurucuda saklamak, kullanım sürelerini uzatmanın pratik yollarından biri. Ancak gıdaların dondurucuda uygun şekilde paketlenmemesi, zamanla nem kaybına ve kalitelerinin bozulmasına yol açabiliyor. Hamburger köftesi ve şinitzel gibi yiyecekleri saklarken dayanıklı alüminyum folyo kullanmak bu noktada yardımcı olabiliyor. Peki, bu yöntem nasıl uygulanmalı?

ALÜMİNYUM FOLYO YİYECEKLERİ DONDURUCUDA NASIL KORUYOR?

Kansas Eyalet Üniversitesi'nin paylaştığı bilgilere göre dayanıklı alüminyum folyo, nem geçişine karşı güçlü bir bariyer oluşturarak yiyeceklerin dondurucuda daha iyi korunmasına yardımcı oluyor. Bu özelliği sayesinde hamburger köftesi ve şinitzel gibi ürünlerin saklama süresince nem kaybına karşı korunmasını destekliyor.

Ancak bu işlemde ince alüminyum folyo yerine yırtılma ve delinme ihtimali daha düşük olan kalın, dayanıklı folyonun tercih edilmesi öneriliyor.

ÖNCE STREÇ FİLME SARIN, ARDINDAN ALÜMİNYUM FOLYO KULLANIN

Yiyecekleri dondurucuya kaldırırken alüminyum folyoyu doğrudan ilk ambalaj olarak kullanmak yerine ikinci katman şeklinde değerlendirmek gerekiyor.

Önerilen yöntemde hamburger köftesi veya şinitzel öncelikle dondurucuya uygun streç film gibi bir malzemeyle sarılıyor. Ardından ürünün dışı dayanıklı alüminyum folyoyla kaplanıyor. Böylece yiyecekler iki katmanlı bir ambalajla korunmuş oluyor.

Dondurucuya uygun plastik poşetler de alternatif olarak kullanılabiliyor. Yiyecekler bu poşetlere yerleştirildikten sonra dışarıdan alüminyum folyoyla sarılabiliyor.

DONDURUCUDA HANGİ AMBALAJ MALZEMELERİNDEN KAÇINILMALI?

Her ambalaj malzemesi dondurucuda yiyecek saklamak için uygun değil. Uzmanların önerilerine göre mumlu kâğıt, ekmek ambalajı ve süt kartonları bu amaçla tercih edilmemeli. Bu malzemeler, dondurucuda oluşan nem koşullarına karşı yeterli dayanıklılığı göstermeyebiliyor.

Bu nedenle yiyecekleri saklarken dondurucuya uygun plastik poşetler ve dayanıklı alüminyum folyo gibi malzemeler kullanılması öneriliyor.

BUZU ÇÖZÜLEN YİYECEKLER YENİDEN DONDURULABİLİR Mİ?

Kansas Eyalet Üniversitesi'nin aktardığı bilgilere göre, bazı koşullar sağlandığında çözdürülmüş yiyecekler yeniden dondurulabiliyor. Bunun için gıdanın hâlâ soğuk olması veya üzerinde buz kristallerinin bulunması gerekiyor. Ayrıca yiyeceğin ilk çözdürme işleminden sonra en fazla bir ya da iki gün boyunca uygun soğuklukta muhafaza edilmiş olması şartı belirtiliyor.