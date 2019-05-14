Bebekler için ‘süper besin’ prebiyotik hangi yiyeceklerde var?

Prebiyotik ve probiyotik açısından zengin besinlerin başında yoğurt geliyor. Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan yoğurt, aynı zamanda da en kolay ulaşılabilen zengin prebiyotik kaynaklarından. Kalsiyum, protein, B12 ve B6 vitaminleri açısından zenginliğiyle de bebek gelişimini, bağışıklığın güçlenmesini ve sindirim sisteminin düzenlenmesini sağlıyor. Peki, yoğurdu prebiyotik açısından hangi besinlerle daha da zenginleştirebiliriz?

Mineral deposu muz

Yoğurt karışımlarının gözdesi, aynı zamanda gerçek bir prebiyotik kaynağı… Özellikle tam olgunlaşmamış muzlarda çok daha fazla görülüyor. Potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, kükürt, demir ve bakır gibi mineraller açısından oldukça zengin olan muz, aynı zamanda bebeklerin en hızlı alıştığı ve iştahla yediği besinlerin başında geliyor.

Mucize meyve çilek

B, C ve K vitamini açısından zengin çilek aynı zamanda bir prebiyotik deposu. Sindirim ve bağışıklık sistemini güçlendiren, bebekler üzerinde sakinleştirici etkisi de saptanan çileği sekizinci aydan itibaren yoğurtlu tüm karışımlarınıza ilave edebilirsiniz.