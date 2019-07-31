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Bebekler ya dişli doğsaydı? Hem korkunç hem gülünç

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 31.07.2019 10:45 | Son Güncelleme

Amerikalı Amy Heahl, düğün ve yenidoğan bebek fotoğrafçılığında uzman ve yakın zamanda pek çok sosyal medya kullanıcısı gibi o da popüler uygulama Faceapp ile tanıştı. Sonra ise olanlar oldu.

Düğün ve yenidoğan bebek fotoğrafçılığında uzman olan Amy Haehl, Faceapp uygulaması ile kendini yaşlandırmak yerine çektiği bebek fotoğraflarına gülümseme filtresi ekledi.

BEBEKLERİN DİŞİ OLSAYDI?

"Bebeklerin dişi olsaydı" başlığıyla yayımlanan görüntüler hem güldürdü hem düşündürdü. Dişli bebekler sosyal medyada fenomen oldu. Paylaşımların internetten olumlu dönüşler aldığını belirten Heahl, fotoğrafların popüler olacağını tahmin etmediğini söyledi.

HEMŞİRELİĞİ BIRAKTI FOTOĞRAFÇI OLDU

Hemşireliği bırakıp 11 yıldır fotoğrafçılık yapan Haehl görüntülerle ilgili, "Çok uzun zamandır bu kadar gülmedim. Stüdyoma gelen her bebeğe bunu yapabilirim. Ama yapamam. Dur gülüyorum" şeklinde paylaşım yaptı.

BEBEKLER DİŞSİZKEN DAHA SEVİMLİ

Fotoğrafları paylaşmasına izin veren ebeveynlere teşekkür eden Amy Heahl, "Tüm ebeveynlere bu kadar anlayışlı oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel bebekler olmasaydı, fotoğraflar ortaya çıkmazdı. Ve elbette bebekler dişsiz halleriyle daha sevimli" dedi.

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