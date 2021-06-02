Bebekli ailelerin olmazsa olmazı meyve püresi nasıl hazırlanır? Adım adım meyve püresi tarifi

İlk 6 ay sadece anne sütüyle beslenen bebekler, 6 ay civarına gelince ek gıdaya başlar. Tamamlayıcı beslenmeye 2 yaşına kadar anne sütü ile birlikte devam edilir. Sağlıklı büyüme ve gelişim için önem taşıyan ek gıdalar, aynı zaman bebekleri besinlerle tanıştırma sürecidir. Başlangıç sürecinde bebeklerin bağırsak gelişimi göz önünde bulundurularak besinler sıvı halde verilir. Bu noktada ilk olarak tercih edilense meyve püreleri olur. Peki meyve püreleri nasıl hazırlanır?
Malzemeler:
Yapılışı:
Armut ve şeftaliyle hazırladığımız meyve püresine ilk olarak meyvelerin kabuklarını soymakla ve çekirdeklerini ayırmakla başlıyoruz.
Not: Püreyi hazırlarken mevsimine göre dilediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz.
Afiyet olsun.
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