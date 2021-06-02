Bebekli ailelerin olmazsa olmazı meyve püresi nasıl hazırlanır? Adım adım meyve püresi tarifi

İlk 6 ay sadece anne sütüyle beslenen bebekler, 6 ay civarına gelince ek gıdaya başlar. Tamamlayıcı beslenmeye 2 yaşına kadar anne sütü ile birlikte devam edilir. Sağlıklı büyüme ve gelişim için önem taşıyan ek gıdalar, aynı zaman bebekleri besinlerle tanıştırma sürecidir. Başlangıç sürecinde bebeklerin bağırsak gelişimi göz önünde bulundurularak besinler sıvı halde verilir. Bu noktada ilk olarak tercih edilense meyve püreleri olur. Peki meyve püreleri nasıl hazırlanır?

MEYVE PÜRESİ TARİFİ

Malzemeler:

1 şeftali,

1/2 armut

Yapılışı:

Armut ve şeftaliyle hazırladığımız meyve püresine ilk olarak meyvelerin kabuklarını soymakla ve çekirdeklerini ayırmakla başlıyoruz.

Meyve püresi hazırlanışında ilk adımda şeftaliyi ikiye bölün ve kabuklarını soyun. Ardında armutu ikiye bölün ve pürede kullanacağınız parçanın kabuklarını soyun, çekirdeklerini çıkarın.

ilk adımda şeftaliyi ikiye bölün ve kabuklarını soyun. Ardında armutu ikiye bölün ve pürede kullanacağınız parçanın kabuklarını soyun, çekirdeklerini çıkarın. Cam rendeyle kabuk ve çekirdeklerini ayırdığınız meyvelerinizi püre haline getirin. Dilerseniz normal rende yada rondo da kullanabilirsiniz. Ancak cam rende daha sağlıklı olduğundan cam rendenin ilk tercihiniz olması bebeğinizin gelişimi için daha iyi olacaktır.

Rendeden geçirilerek püre haline getirilen şeftali ve armutu bir kaba dökün.

Meyve püresinin içerisine, isterseniz yoğurt da koyabilirsiniz. Daha doyurucu olmuş olur.

içerisine, isterseniz yoğurt da koyabilirsiniz. Daha doyurucu olmuş olur. Malzemelerinizi tamamladıktan sonra karıştırarak homojen hale getirin.

Not: Püreyi hazırlarken mevsimine göre dilediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun.

