SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Beckham'ın Messi ve Ronaldo ısrarı sürüyor

Beckham'ın Messi ve Ronaldo ısrarı sürüyor

23.03.2021 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MLS ekimi Inter Miami'nin sahibi efsane futbolcu David Beckham, bir kez daha Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun Inter Miami'ye transfer olabileceğini söyledi. Beckham konuyla ilgili, "Messi ve Ronaldo'nun Inter Miami'ye transfer olabilir. Inter Miami ile adlarının anılması normal. Dürüst olmak gerekirse, oyuncular için karar vermenin zor olacağını düşünmüyorum, çünkü burası harika bir yer" açıklamasında bulundu.

Beckham'ın Messi ve Ronaldo ısrarı sürüyor

MLS ekimi Inter Miami'nin sahibi efsane futbolcu David Beckham, daha önce de sık sık dile getirdiği Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi transferleriyle ilgili bir açıklama daha yaptı.

ESPN'e açıklamalarda bulunan Beckham, "Messi ve Ronaldo'nun Inter Miami'ye transfer olabilir. Inter Miami ile adlarının anılması normal. Dürüst olmak gerekirse, oyuncular için karar vermenin zor olacağını düşünmüyorum, çünkü burası harika bir yer. Açıkçası, harika bir şehir, harika bir hayran kitlemiz var gibi hissediyorum, ama aynı zamanda Miami ve Güney Florida'da büyük yetenekler olduğunu da anlıyorum ve bence gerçek bir fırsatımız var. Miami, Avrupa'da oynayan ve büyük yıldız olan oyuncuları çeken bir şehir" ifadelerini kullandı.

İtalya Ligi Serie A'da bu sezon işler istediği gibi gitmeyen Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak ediliyor. Juventus ile 2022 yılına kadar kontratı bulunan yıldız futbolcu için iddialar günden güne artıyor.

MAAŞINDA İNDİRİM YAPMASI GEREK

Real Madrid ve PSG'nin radarında olduğu belirtilen Ronaldo'nun takımdan ayrılmak istemesi durumunda aldığı 31 milyon euro'luk maaş talebinde indirime gitmesi gerektiği aktarıldı.

35 yaşındaki futbolcu, maaş talebinde bir indirime gitmezse Juventus ile kontratını tamamladıktan sonra takımdan ayrılmak zorunda kalacak.

JUVENTUS 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Öte yandan Juventus'un, 100 milyon euro ödediği Ronaldo'nun sezon sonunda ayrılığı için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük kıza taciz iddiası:Markete giderken yapmış! Küçük kıza taciz iddiası:Markete giderken yapmış!
Frank de Boer'den Türkiye itiraflarıFrank de Boer'den Türkiye itirafları
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo David Beckham Lionel Messi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurdu! İşte vaka oranı en çok artan ve azalan iller

Bakan Koca duyurdu! İşte vaka oranı en çok artan ve azalan iller

Ramazan ayında 22 ilde yeni yasaklar geliyor!

Ramazan ayında 22 ilde yeni yasaklar geliyor!

Arturo Vidal bombası! Süper Lig'e geliyor

Arturo Vidal bombası! Süper Lig'e geliyor

Süper Lig ekibinin hocası ile anlaştı

Süper Lig ekibinin hocası ile anlaştı

G.Saray gelecek sezonun ilk transferini yaptı

G.Saray gelecek sezonun ilk transferini yaptı

G.Saray'da skandal! Logoyu karıştırdılar...

G.Saray'da skandal! Logoyu karıştırdılar...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Olay iddia! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Olay iddia! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu

Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu

Emre Bol ve Evren Turhan canlı yayında kavga etti

Emre Bol ve Evren Turhan canlı yayında kavga etti

Eski MHK Başkanı vefat etti

Eski MHK Başkanı vefat etti

Diğer Haberler

Beckham'ın Messi ve Ronaldo ısrarı sürüyor

Messi ve Ronaldo aynı takımda buluşuyor!

Frank de Boer'den Türkiye itirafları

Frank de Boer'den Türkiye itirafları

Haaland: Messi ve Ronaldo seviyesi için çok çalışıyorum

Messi ve Ronaldo seviyesi için çok çalışıyorum

A Milli Takım hazırlıklara başladı

A Milli Takım hazırlıklara başladı

Cüneyt Çakır, Belçika-Galler maçını yönetecek

FIFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

Lucescu'ya ırkçı tepki! "Çingeneleri istemiyoruz"

Lucescu'ya ırkçı tepki! "Çingeneleri istemiyoruz"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.