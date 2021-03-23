Beckham'ın Messi ve Ronaldo ısrarı sürüyor

MLS ekimi Inter Miami'nin sahibi efsane futbolcu David Beckham, daha önce de sık sık dile getirdiği Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi transferleriyle ilgili bir açıklama daha yaptı.

ESPN'e açıklamalarda bulunan Beckham, "Messi ve Ronaldo'nun Inter Miami'ye transfer olabilir. Inter Miami ile adlarının anılması normal. Dürüst olmak gerekirse, oyuncular için karar vermenin zor olacağını düşünmüyorum, çünkü burası harika bir yer. Açıkçası, harika bir şehir, harika bir hayran kitlemiz var gibi hissediyorum, ama aynı zamanda Miami ve Güney Florida'da büyük yetenekler olduğunu da anlıyorum ve bence gerçek bir fırsatımız var. Miami, Avrupa'da oynayan ve büyük yıldız olan oyuncuları çeken bir şehir" ifadelerini kullandı.

İtalya Ligi Serie A'da bu sezon işler istediği gibi gitmeyen Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak ediliyor. Juventus ile 2022 yılına kadar kontratı bulunan yıldız futbolcu için iddialar günden güne artıyor.

MAAŞINDA İNDİRİM YAPMASI GEREK

Real Madrid ve PSG'nin radarında olduğu belirtilen Ronaldo'nun takımdan ayrılmak istemesi durumunda aldığı 31 milyon euro'luk maaş talebinde indirime gitmesi gerektiği aktarıldı.

35 yaşındaki futbolcu, maaş talebinde bir indirime gitmezse Juventus ile kontratını tamamladıktan sonra takımdan ayrılmak zorunda kalacak.

JUVENTUS 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Öte yandan Juventus'un, 100 milyon euro ödediği Ronaldo'nun sezon sonunda ayrılığı için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.