Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Beckhamlarda kriz var! Brooklyn Beckham ailesini topa tuttu: "Artık huzurluyum"

Brooklyn Beckham, Instagram’da yaptığı uzun açıklamayla anne ve babası David ile Victoria Beckham’ı hedef aldı. Ünlü isim, yıllarca kontrol edildiğini, eşi Nicola Peltz’in dışlandığını ve düğünde yaşananları anlattı. İşte haberin detayları:

Beckhamlarda kriz var! Brooklyn Beckham ailesini topa tuttu: "Artık huzurluyum"
Çiğdem Sevinç

26 yaşındaki Brooklyn Beckham, sosyal medyada paylaştığı mesajlarla ailesiyle neden yollarını ayırdığını anlattı. “Eşimin beni kontrol ettiği söyleniyor ama asıl kontrol edilen bendim” diyen Brooklyn, çocukluğundan beri yoğun kaygı yaşadığını, ailesinin basında kendi lehlerine anlatılar oluşturduğunu iddia etti.

Beckhamlarda kriz var! Brooklyn Beckham ailesini topa tuttu: "Artık huzurluyum" 1

ANNESİNİN KENDİSİNE 'ŞEYTAN' DEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Genç Beckham, kopuşun düğün sürecinde yaşananlarla kesinleştiğini söyledi. Ailesinden bazı kişilerin Nicola Peltz için “kan bağı yok, aile değil” dediğini öne süren Brooklyn, annesi Victoria Beckham’ın gelinliği son anda iptal ettiğini, masa düzeni yüzünden kendisine “şeytan” dediğini ve düğündeki ilk dansın annesi tarafından gölgelendiğini iddia etti.

Beckhamlarda kriz var! Brooklyn Beckham ailesini topa tuttu: "Artık huzurluyum" 2

HAKLARINI DEVRETMESİ İSTENMİŞ

En dikkat çeken suçlama ise rüşvet iddiası oldu. Brooklyn, düğün öncesinde ailesinin kendisini “Beckham” soyadının haklarını devretmeye zorladığını ve imza karşılığında maddi teklif yapıldığını öne sürdü. Bu sürecin ardından ilişkilerin tamamen değiştiğini söyledi.

Babası David Beckham’la da görüşme krizi yaşadığını belirten Brooklyn, Londra’da Nicola’nın dışlandığını, ailesinin “Brand Beckham” imajını gerçek aile bağlarının önüne koyduğunu savundu. Açıklamasını “Ailemden uzaklaştığımdan beri huzurluyum. Biz imaj değil, sakin bir hayat istiyoruz” sözleriyle noktaladı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güneş'te dev patlama: Son 20 yılın en büyük radyasyon fırtınası!Güneş'te dev patlama: Son 20 yılın en büyük radyasyon fırtınası!
Yaşı sosyal medyada olay oldu: "Yıllara meydan okumuş"Yaşı sosyal medyada olay oldu: "Yıllara meydan okumuş"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
David Beckham Victoria Beckham Brooklyn Beckham
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.