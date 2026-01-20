Beckhamlarda kriz var! Brooklyn Beckham ailesini topa tuttu: "Artık huzurluyum"

26 yaşındaki Brooklyn Beckham, sosyal medyada paylaştığı mesajlarla ailesiyle neden yollarını ayırdığını anlattı. “Eşimin beni kontrol ettiği söyleniyor ama asıl kontrol edilen bendim” diyen Brooklyn, çocukluğundan beri yoğun kaygı yaşadığını, ailesinin basında kendi lehlerine anlatılar oluşturduğunu iddia etti.

ANNESİNİN KENDİSİNE 'ŞEYTAN' DEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Genç Beckham, kopuşun düğün sürecinde yaşananlarla kesinleştiğini söyledi. Ailesinden bazı kişilerin Nicola Peltz için “kan bağı yok, aile değil” dediğini öne süren Brooklyn, annesi Victoria Beckham’ın gelinliği son anda iptal ettiğini, masa düzeni yüzünden kendisine “şeytan” dediğini ve düğündeki ilk dansın annesi tarafından gölgelendiğini iddia etti.

HAKLARINI DEVRETMESİ İSTENMİŞ

En dikkat çeken suçlama ise rüşvet iddiası oldu. Brooklyn, düğün öncesinde ailesinin kendisini “Beckham” soyadının haklarını devretmeye zorladığını ve imza karşılığında maddi teklif yapıldığını öne sürdü. Bu sürecin ardından ilişkilerin tamamen değiştiğini söyledi.

Babası David Beckham’la da görüşme krizi yaşadığını belirten Brooklyn, Londra’da Nicola’nın dışlandığını, ailesinin “Brand Beckham” imajını gerçek aile bağlarının önüne koyduğunu savundu. Açıklamasını “Ailemden uzaklaştığımdan beri huzurluyum. Biz imaj değil, sakin bir hayat istiyoruz” sözleriyle noktaladı.