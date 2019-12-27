MAGAZİN
  4. Bedensel engelli memur, işitme engelliler için işaret dili öğrendi

Bedensel engelli memur, işitme engelliler için işaret dili öğrendi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 27.12.2019 11:16 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım işletmesinde gişe görevlisi olarak çalışan 26 yaşındaki Resul Zık, işlem yaptırırken zorluk çektiğini gördüğü işitme engelliler için işaret dili öğrenip, onlara bu yöntemle hizmet vermeye başladı - Resul Zık: - "Ben de engelli olduğum için onların hayatını kolaylaştırmak adına işaret dili öğrenmeye karar verdim. Amacım, buraya gelip rahat şekilde işlemlerini yaptıktan sonra onları buradan mutlu uğurlamak"

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu ulaşım işletmesinde gişe görevlisi olarak çalışan bedensel engelli Resul Zık, işlem yaptırırken zorluk çeken işitme engellilere yardımcı olmak için işaret dili öğrendi.

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) Şehreküstü Ofisi'nde seyahat kartları kişiselleştirme gişe görevlisi olarak çalışan 26 yaşındaki Resul Zık, işlem yaptırmak için gelen işitme engellilerin kendileriyle iletişim kurmakta güçlük çektiğini fark etti.

Bunun üzerine işaret dili öğrenmeye karar veren, doğuştan ayrık omurga hastalığı (spina bifida) nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan Zık, kendisi gibi engelli vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kursa giderek eğitim aldı.

Resul Zık, AA muhabirine, yaklaşık iki yıldır BURULAŞ'ta görev yaptığını söyledi.

İşitme engelli yolcularla empati kurduğunu belirten Zık, "Ben de engelli olduğum için onların hayatını kolaylaştırmak adına işaret dili öğrenmeye karar verdim. Amacım, buraya gelip rahat şekilde işlemlerini yaptıktan sonra onları buradan mutlu uğurlamaktı." dedi.

Zık, işaret dili öğrenmenin kolay olmadığını, her gün tekrar edilmezse unutulabildiğini anlattı.

- "İşitme engelli bir vatandaş çiçek hediye etti"

Kursun 2,5 ay sürdüğünü dile getiren Zık, şöyle devam etti:

"İşlem için gelen işitme engellilerle iletişim kurarak işaret dili pratiğimi geliştiriyorum. Buraya bir gün işitme engelli bir amcamız geldi. Kendisiyle işaret diliyle iletişim kurunca çok mutlu oldu. Daha sonra gidip bana çiçek almış. Kabul etmek istemedim ama 'Hayır, bunu vereceğim çünkü sen benim dilimi biliyorsun.' ifadesini kullandı. İnsanlar, çalışanlardan işaret dili bilenler olduğunu görünce mutlu oluyor çünkü onların dilinden anlamak güzel bir şey."

Resul Zık, ofise her gün 5-6 işitme engellinin geldiğini belirtti.

Yolcular arasında, işaret dili bilmeyen işitme engelliler de olduğunu anlatan Zık, "İşaret dili bilmeyen yaşlılarla anlaşmak zor olabiliyor. Onlar kendilerini farklı biçimde anlatıyorlar, ben de onlara yine işaret diliyle yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir şekilde ortak bir noktada buluşuyoruz." diye konuştu.

Çocukluğundan bu yana işaret diline merakı bulunduğunu kaydeden Zık, bunu gerçekleştirerek insanlara yardımcı olduğu için mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

PARTNER Ünlü isimden bomba açıklama: Sevişme sahneleri için... Ünlü isimden bomba açıklama: Sevişme sahneleri için...
Çöpleri sanat eserine dönüştürüyorÇöpleri sanat eserine dönüştürüyor
Nogay Şair Kadriya anıldıNogay Şair Kadriya anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BURULAŞ işaret dili Raylı sistem toplu taşıma

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Galatasaray'da ayrılık! Şok gelişme

Galatasaray'da ayrılık! Şok gelişme

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Diyarbakır’da çekilen ’Beni Bul’ dizisi yayın hayatına başladı

Diyarbakır’da çekilen ’Beni Bul’ dizisi yayın hayatına başladı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kıbrıs’ta Tabip Binbaşı Nihat İlhan ve şehit ailesi anısına panel ve anma töreni

Kıbrıs’ta Tabip Binbaşı Nihat İlhan ve şehit ailesi anısına panel ve anma töreni

“'Dilsiz' ismi, filmin anlam dünyasıyla örtüşüyor”

“'Dilsiz' ismi, filmin anlam dünyasıyla örtüşüyor”

Arsuz'da, Mısır yapımı 'Mako' filminin çekimleri başladı

Arsuz'da, Mısır yapımı 'Mako' filminin çekimleri başladı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy SAMÜ’de anıldı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy SAMÜ’de anıldı

Çöpleri sanat eserine dönüştürüyor

Çöpleri sanat eserine dönüştürüyor

Nogay Şair Kadriya anıldı

Nogay Şair Kadriya anıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.